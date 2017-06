OBRACALI MILIONAMI, A ZA ŚREDZKI SZPITAL NIE ZAPŁACILI

W toku prowadzonych czynności wobec założycieli spółki PCZ, śledczy zabezpieczyli ich majątek wart blisko 70 mln złotych. W stosunku do dwóch podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci przedłużonego aresztu na trzy kolejne miesiące.

6 grudnia 2016 roku doszło do zatrzymania czterech osób związanych z Polskim Centrum Zdrowia - Romualda Ś. założyciela holdingu, Stanisława P. (jego prawej ręki), a także Tomasza B. i Beaty G. Poza udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwami i praniem pieniędzy, a także wyłudzeniem blisko 80 milionów, zatrzymanym postawiono również zarzut celowego doprowadzenia do upadłości spółki PCZ. W okresie swej działalności grupa przestępcza oszukała blisko 600 osób i kilka instytucji. Jedną z nich jest Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, które do dnia dzisiejszego za sprzedaż szpitala nie otrzymało należnej kwoty ok. 4 mln złotych.

Zabezpieczony majątek

Kiedy w 2015 roku ogłoszono upadłość spółki, ta posiadała jedyne trzy tysiące złotych. Spory majątek ujawniono podczas zatrzymania i dzięki zeznaniom jednego z zatrzymanych.

- Podczas zatrzymania podejrzanego Romualda Ś. ujawniono i zabezpieczono znaczące ilości kosztowności, pieniędzy, a przede wszystkim luksusowych pojazdów i nieruchomości. Z uwagi na ilość ustalonego majątku mogącego pochodzić z przestępstw, aktualnie trwa ich analiza i oględziny. Umożliwi to wydanie kompleksowej decyzji w przedmiocie dowodów rzeczowych i zabezpieczeń majątkowych, mających kluczowe znaczenie dla ewentualnego zabezpieczenia roszczeń osób i podmiotów pokrzywdzonych w sprawie – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej z 9 grudnia 2016 roku.

W pofabrycznym magazynie śledczy znaleźli ukryty majątek zatrzymanych. Wśród zabezpieczanych przedmiotów ujawniono luksusowe, z limitowanej edycji Rolls Royce (cena niektórych z nich waha się w granicach 2 mln złotych), a także kolekcję luksusowych zegarków (każdy w cenie około od 200 do 300 tys. złotych). Zabezpieczono również luksusowe apartamenty (m.in. we wrocławskim Sky Tower). Łączna wartość zabezpieczonego mienia to nawet 73 miliony. A zatem jest duża szansa, że Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, podobnie jak i pozostali wierzyciele, otrzymają należne im środki.

Kolejne trzy miesiące aresztu

Pomimo składanego zażalenia, ze względu na możliwość matactwa w sprawie, na wniosek prokuratury sąd przedłużył areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy założycielowi Polskiego Centrum Zdrowia, Romualdowi Ś, a także Beacie G. Pozostali podejrzani w sprawie, Stanisław P. i Tomasz B. opuścili już areszt.

Czy zatem zabezpieczony majątek zatrzymanych pozwoli na wypłaty środków wierzycielom? Czy średzkie starostwo odzyska należne pieniądze? Czy w budynku szpitala nadal funkcjonować będzie oddział pediatryczny i poradnie specjalistyczne?

O dalszych szczegółach sprawy będziemy Państwa na bieżąco informować.

(isz), Fot. W. Kalita