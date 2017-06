WIZYTA LEŚNICZEGO W ŚREDZKIM PRZEDSZKOLU

Ile lat rośnie las? Dlaczego kukułki to leniwe ptaki? O tym i o wielu innych interesujących rzeczach opowiedział przedszkolakom leśniczy z Nadleśnictwa Miękinia, pan Sylwester Hryńczak,

który 10 marca odwiedził dzieci z grupy: „Jeżyki”, „Misie” i „Rybki” w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Środzie Śląskiej.

Dzieci oczekiwały go z niecierpliwością od samego rana i około godziny 9. ich cierpliwość została nagrodzona. Na początku spotkania pan leśniczy zaprezentował dzieciom swój mundur, a następnie zaczął opowiadać nam o swojej pracy. Mówił czym zajmuje się leśniczy oraz opowiadał o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Pan Sylwester zwrócił uwagę na właściwe zachowanie się w lesie podczas spaceru i prosił przedszkolaki, by przed wejściem do lasu pamiętały o tym, że są w nim tylko gośćmi i dlatego powinny przestrzegać zasad właściwego zachowania się oraz szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających.

Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać zwyczaje wybranych zwierząt zamieszkujących lasy naszej okolicy oraz dowiedzieć się wielu ciekawostek na ich temat, np. tego, że wiewiórki są nie tylko rude, ale również czarne i właśnie takie można spotkać w górach. Pan leśniczy opowiedział nam nawet o swoim niezwykłym spotkaniu z taką czarną wiewiórką, a także o dwóch jeżach które przygarnął i których przysmakiem jest kocie jedzonko :)

Przedszkolaki dowiedziały się też dlaczego o kukułkach mówi się, że są to leniwe ptaki oraz tego, że gdy zwierzęta leśne nie boją się człowieka, to najprawdopodobniej są chore i musimy unikać spotkania z takimi zwierzętami. Nasz gość mówił o tym, w jaki sposób można pomóc ptakom przetrwać zimę oraz zachęcał do budowania karmników i dokarmiania ptaków.

Pan leśniczy opowiadał jak rośnie las i ile trudu potrzeba, by był zdrowy i piękny. Rozwiał również wątpliwości dzieci i wyjaśnił na czym polega różnica między leśniczym, a myśliwym, bo na ten temat przedszkolaki dyskutowały już od samego rana. Pan Sylwester pokazał nam mapę lasu oraz wytłumaczył, co przedstawiają poszczególne kolory i oznaczenia na mapie. Dzieci rozpoznawały też po konturach zwierzęta, które prezentował nam pan leśniczy i trzeba przyznać, że z nazwaniem prawie wszystkich poradziły sobie bardzo dobrze. Podczas spotkania dzieci zadawały naszemu gościowi wiele pytań, na które cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał.

Serdecznie dziękujemy panu leśniczemu za niespodziankę – śliczne „leśne” maskotki, które Pan Sylwester zostawił dla każdego dziecka oraz za miłe spotkanie, które było bardzo ciekawą lekcją przyrody i oczywiście z niecierpliwością czekamy na kolejne.

Małgorzata Raszewska

"Uczmy miłości do przyrody

uczmy spostrzegać jej piękno

cieszyć się nim, podziwiać je

i przestrzegajmy dzieci

by tego piękna nie niszczyły."

H. Zdzitowiecka