PODOPIECZNI WTZ OSTOJA - CO LUBIĄ ROBIĆ, O CZYM MARZĄ?

Żywiołowi, otwarci, szczerzy i niezwykle uzdolnieni. Przy okazji wizyty w Warsztacie Terapii Zajęciowej “Ostoja” w Środzie Śl. zapytaliśmy kilkoro z uczestników zajęć o to, co sprawia im przyjemność, w której pracowni lubią działać i o czym marzą?

Ania: Przez sześć miesięcy miałam praktyki zawodowe w Bibliotece Pedagogicznej. Byłam odpowiedzialna za bloga biblioteki. Najpierw go założyłam, a potem prowadziłam. Pisałam kalendarium, zamieszczałam recenzje książek. Uwielbiam pisać. Kiedyś robiłam gazetkę, w której pisałam, jakie imprezy i wydarzenia będą w danym miesiącu. Opisuję też nasze wydarzenia. Chciałabym mieć w przyszłości własny dom i rodzinę. Chciałabym napisać też książkę. Najbardziej lubię pisać o aniołach.















Tomek: Maluję góry, bo kojarzą mi się z zimą i skokami narciarskimi, które uwielbiam. Wiem, kto i kiedy wygrał, ile razy i w jakiej miejscowości. Żeby obejrzeć zawody w skokach muszę wstać o godzinie 2:30 w nocy. Ostatnio Turniej Czterech Skoczni wygrał Kamil Stoch. Drugi był Piotr Żyła. Jeszcze dwa miesiące oglądania skoków. Marzę o tym, by zostać skoczkiem narciarskim, jak Kamil Stoch czy Dawid Kubacki. Tych skoczków lubię najbardziej.

Dawid: Bardzo lubię malować, śpiewać i tańczyć. Lubię też chodzić na festyny w Miękini. Lubię bardzo sprzątać. Sprzątam tutaj podłogi, zamiatam, wycieram kurze. Jestem odpowiedzialny za porządek. Nie marzę o niczym. Moim ulubionym wykonawcą jest Michael Jackson. Bardzo lubię tańczyć.

Janek: Nie lubię zimy, bo jest ślisko i niebezpiecznie. Lubię auta i pomagam tacie przy aucie. Nauczyłem się zmieniać oponę z tatą. Chciałbym zostać operatorem maszyn budowlanych. Takich dużych, jak spychara. W telewizji lubię oglądać “Gorączkę złota”. To taki dokument. Oglądałem go już mnóstwo razy. Jestem miłośnikiem tego programu. Jest lepszy niż Wołoszański. Jakbym miał taką maszynę do złota, to bym się wzbogacił i kupił spycharkę.

Piotrek: Najbardziej lubię pracować z narzędziami. Teraz robimy drewniane serca. Rysujemy wzór, a serca wykrawa pan Marcin. Lubię drewno. Lubię je gładzić i szlifować papierem. Lubię też pracować młotkiem i prostować gwoździe.

Przemek: Robimy tu różne rzeczy. W pracowni z narzędziami lubię być najbardziej, bo lubię pracować. Papierem ściernym szlifujemy serca na bal. Na początek, jak przychodzimy, ubieramy się w ubrania robocze, bo musi być bezpiecznie. Nie wiem, czy marzę o czymś. Chciałbym bardzo pracować.

Czesław: W pracowni szlifujemy teraz serca papierem ściernym i bardzo to lubię. Pracujemy tu w ubraniach specjalnych. Chciałbym kiedyś pracować na komputerze, bo lubię pisać. Chciałbym napisać książkę, ale nie mam jeszcze pomysłu, o czym moja książka będzie.

Agata: W Pracowni Gospodarstwa Domowego czuję się najlepiej. Najbardziej lubię piec jabłecznik i robić słoiki z przetworami. Ostatnio sama ugotowałam buraczki, zrobiłam surówkę i usmażyłam jajka sadzone. Chciałabym kiedyś pracować w kuchni. Wtedy mogłabym gotować i obierać warzywa.

(isz) Fot. isz