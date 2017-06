BIKE MARATON! 1-2 KWIETNIA: BIURO ZAWODÓW WE WROCŁAWIU I MIĘKINI

To już tradycja, ale przede wszystkim ukłon w stronę tych wszystkich uczestników, którzy mogą i chcą odwiedzić biuro zawodów już tydzień przed zawodami. Co roku korzysta z tej możliwości do kilkuset osób, które unikają kolejek i tłoku w dniu startu i przyjeżdżają do Miękini uzbrojeni w nowe numery startowe.

To również dobry pretekst aby się po prostu spotkać i pogawędzić przy kawie, przepytać organizatorów z szykowanych niespodzianek, porozmawiać o kolarstwie i po prostu dowiedzieć się co słychać – i w branży, i wśród znajomych, i wśród rywali. Te przedsezonowe spotkania stały się już tradycją, a towarzyszący im coroczny objazd trasy w Miękini gromadzi zawsze wielu chętnych.

Rozładowanie, choćby w minimalny sposób, tłumów w dniu startu w Miękini to również ważny element tej operacji, dlatego organizatorzy gorąco namawiają dolnośląskich kolarzy i teamów – jeśli możecie, przyjedźcie do Wrocławia 1 kwietnia albo do Miękini dzień później. Przez cały weekend czeka na Was biuro zawodów, a do odebrania numery i pakiety startowe.

1 kwietnia biuro zawodów Bike Maratonu zaprasza więc do Dolnośląskiego Centrum Rowerowego Harfa – Harryson przy ul. Robotniczej 52 A we Wrocławiu. Biuro czynne będzie od 10:00 do 15:00. Sklep szykuje specjalną ofertę rabatową dla klientów, zawody na trenażerach, a odbierając numery będzie można napić się kawy i przekąsić coś słodkiego.

2 kwietnia, w niedzielę, w Miękini odbędzie się tradycyjny objazd trasy i trening na trasie Bike Maratonu, prowadzony przez zawodników teamu Mitutoyo AZS Wratislavia. Start o 11:00. Od godziny 9:00 do 15:00 działać będzie biuro zawodów w budynku Urzędu Gminy.

Potem zostanie już tylko tydzień do najdłużej wyczekiwanego startu tegorocznego Bike Maratonu – 8 kwietnia tuż po 11:00 odwrotu już nie będzie. Sezon ruszy.

Bike Maraton to sobotnia część Aktywnego Weekendu w gminie Miękinia – w niedzielę 9 kwietnia czas na inaugurację kolejnego cyklu: ruszy Runner's World Super Bieg, a pierwszym biegiem w kalendarzu będzie uliczny II Półmaraton Miękinia wraz z biegiem na 10 km.

(bk) Wideo: Zbigniew Pilch