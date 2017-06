PÓŁMARATON W MIĘKINI – OSTATNIA CHWILA NA NIŻSZĄ OPŁATĘ

Zgodnie z regulaminem II Półmaratonu Miękinia, opłata startowa, która do tej pory wynosiła 50 PLN, wzrasta na ostatnie 10 dni poprzedzające zawody i podwyższona obowiązuje również w dniu startu.

Będzie to już niebawem 70 PLN – czyli wciąż niewiele, biorąc pod uwagę opłaty na innych biegach (zwłaszcza tuż przed startem) i ofertę dla zawodników startujących w imprezach firmowanych znakiem RWSB. Pamiętajcie - 50 PLN zapłacicie tylko do 30 marca!

Podobnie rzecz ma się z pozostałymi biegami cyklu – pamiętajcie o wciąż obowiązujących niższych opłatach na II Półmaraton Zdzieszowice (23 kwietnia), który w tym roku będzie również memoriałem Marcina Lippy i na V Półmaraton Jeleniogórski (1 maja). Identyczny schemat obowiązuje we wszystkich kolejnych górskich biegach cyklu – od górskiego półmaratonu w Polanicy – Zdroju (7 maja) począwszy.



Do opłaty startowej organizatorzy doliczają 10 PLN za numer startowy ważny przez cały sezon – na wszystkich biegach RWSB. To zachęta do biegania właśnie tu. Choćby dlatego, że za każdy kolejny start coś na zawodników czeka. Kolejne starty będą premiowane np. biegowymi skarpetkami, workami na buty, czapkami, chustami typu „buff” itp.

Raz wykupiony numer nie zmieni się. Raz wypełnione zgłoszenie obowiązuje przez cały cykl. Warto więc zacząć od Miękini i kontynuować biegową przygodą z RWSB 2017.

II Półmaraton Miękinia i II Dziesiątka Miękinia wystartują już 9 kwietnia o godz. 11:00. To dosłownie kilka kroków od rozbieganego i wielkiego Wrocławia. To idealne miejsce na kameralny wiosenny bieg i mimo wielu innych biegowych propozycji, warto ten dzień zarezerwować właśnie na małą Miękinię.



Co czeka na zawodników w pakiecie? Każdy dostanie pamiątkową koszulkę i medal na mecie. Wszyscy chętni dostaną pamiątkowy imienny dyplom z wynikiem, drukowany w biurze zawodów oraz ciepły regeneracyjny posiłek. Na wszystkich czeka zabezpieczona trasa, punkty żywieniowe, depozyt, elektroniczny pomiar czasu, nagrody i trofea dla zwycięzców, rywalizacja w kategoriach wiekowych oraz klasyfikacja drużynowa.

Zapisy, szczegóły i informacje: http://superbieg.pl