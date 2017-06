EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA W MIĘKINI – ZAPISY TRWAJĄ

Już 7. kwietnia po raz drugi w Miękini wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżowa. Jej uczestnicy przejdą wspólnie trasę liczącą 17 km.

Trwają zapisy na drugą już Ekstremalną Drogę Krzyżową organizowaną w Miękini. Podobnie, jak w roku poprzednim, do udziału w procesji zapisać może się każda osoba dorosła, a także osoby poniżej 18-tego roku życia. Jednak w tym przypadku koniecznym będzie również posiadanie zgody od rodziców.

- Trasa będzie liczyła ok. 17 km. Wyjście odbędzie z kościoła w Miękini, następnie dojdziemy do przejazdu kolejowego, gdzie stoi krzyż. Następny przystanek, to tzw. "Diabelska Góra" w lesie między Miękinią a Kadłubem. Następnie procesja odwiedzi "Szubieniczne Wzgórze", Polankę Jabłonka, Grodzisko Jabłonka, a następnie Rezerwat Zabór, Zabór Mały, Lubiatów, stacja przy tzw. "Wielkiej Sośnie". Kolejnymi przystankami na trasie będą Owieczki, Zabór Wielki i powrót do kościoła w Miękini – informują organizatorzy.

I choć droga krzyżowa zaplanowana jest na 7 kwietnia, już trwają zapisy. Spotkanie organizacyjne dla wszystkich uczestników zaplanowano na początku kwietnia.

W imieniu organizatorów zapraszamy.

(isz), Fot. archiwum Parafia w Miękini