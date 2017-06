239 Z NASZEGO POWIATU ZDOLNYCH DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

260 osób z 379 wezwanych stanęło w tym roku przed Powiatową Komisją Lekarską w Środzie Śląskiej.

Komisja oceniała zdolność do służby wojskowej mieszkańców powiatu urodzonych w 1998 roku (tzw. rocznik podstawowy) oraz starszych, jeżeli dotychczas nie uregulowali stosunku do służby wojskowej bądź w poprzednich latach otrzymali czasową niezdolność. Kwalifikacja rozpoczęła się od gminy Środa Śląska (93 osoby). Kolejne gminy to: Miękinia (73), Udanin (24), Kostomłoty (43) i Malczyce (23). W ostatnim dniu przyjmowane były panie. W tym roku cztery.

Komisja może przyznać cztery kategorie zdrowia:

kategorię A - oznacza, że osoba jest zdolna do służby w czasie pokoju i wojny,

kategorię B - oznacza czasową niezdolność z powodu stanu zdrowia i osoba ta musi przystąpić ponownie do kwalifikacji,

kategorię D - wydaje się przy niezdolności do czynnej służby w czasie pokoju,

kategorię E - oznacza trwałą i całkowitą niezdolność do służby, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

W tym roku kategorię A przyznano 239 osobom, kategorię B - 2, D - 15, a E - 4.

Orzeczenie Powiatowej Komisji Lekarskiej uprawomocnia się po czternastu dniach od daty wystawienia. Po upływie tego terminu osoby, które otrzymały kategorię A, B oraz D automatycznie stają się rezerwistami.

