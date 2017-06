KOLEJNY KONCERT W OSIEKU! TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ

Po raz koleiny mamy zaszczyt zaprosić Państwa na koncert kameralny do Osieka. Tym razem wystąpi m.in. Chór "Ars Cantandi" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W Niedzielę Palmową (9 kwietnia) w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Osieku (g. Kostomłoty) odbędzie się Koncert Pasyjny "Stabat Mater" (Stała Matka bolejąca).

Wystąpi wspomniany chór pod kierownictwem Anny Grabowskiej-Borys i znany już państwu z poprzednich koncertów Zespół Kameralny Legnickiej Orkiestry Symfonicznej, pod dyrekcją Benedykta Ksiądzyny.

Całość poprowadzą - Anna Wagner i organizator, Tomasz Kościelski.

Wstęp jest wolny. Serdecznie zapraszamy! Będzie to na pewno niezapomniana uczta muzyczna i okazja do duchowych przygotowań przedświątecznych oraz Wielkiego Tygodnia.

Chór Ars Cantandi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest zespołem, który swoją działalność rozpoczął w grudniu 2004 roku. Jego członkami są studenci i absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ale również innych wrocławskich uczelni. Chór tworzą ludzie kochający śpiew i muzykę, pasjonaci muzyki poważnej i tej niepoważnej.



Zespół regularnie występuje podczas uroczystości rodzimego Uniwersytetu Ekonomicznego i innych wrocławskich uczelni. Wielokrotnie występował na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska m.in. w ramach festiwali i koncertów cyklicznych takich jak: Wieczory Tumskie, Koncerty Ziemi Wrocławskiej, Noce Kościołów, Wrocławska Szkoła Chórmistrzów, Ogólnopolski Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich, Verbum cum Musica, Wieczory Organowe u o. Paulinów, Święto Nauki.



Repertuar zespołu jest bardzo różnorodny. Znajdują się w nim pozycje autorstwa kompozytorów polskich i zagranicznych, o tematyce świeckiej i religijnej różnych epok

i różnych gatunków muzycznych.



W październiku 2006 Ars Cantandi miało zaszczyt wystąpić podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa prof. Leszkowi Balcerowiczowi przez ówczesną Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. W kwietniu 2007 chór odbył tygodniową trasę koncertową we Włoszech, podczas której wystąpił w Asyżu i Rzymie m.in. dla Ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej – Hanny Suchockiej oraz podczas uroczystej mszy świętej z okazji 15-lecia Diecezji Legnickiej w Bazylice Św. Piotra.



Z najważniejszych wydarzeń zespołu należy wymienić udział w X Międzynarodowym Festiwalu "Wełyka Koliada" ("Wielka Kolęda") odbywającym się w cerkwi Świętej Eucharystii we Lwowie (luty 2008) oraz w III Międzynarodowym Forum Chórów Akademickich "Paparats Kvetka" ("Kwiat Paproci") na Białorusi (maj 2008 i 2012). W 2009 roku zespół brał udział w światowym prawykonaniu "Kantanty Tumskiej" Francesco Bottigliero oraz we wrocławskiej premierze "Magnificatu" Grażyny Pstrokońskiej-Nawrati. Zespół może również pochwalić się współpracą z wrocławskimi chórami i chórmistrzami przy wykonani dużych form wokalno-instrumentalnych. Uczestniczył w wykonaniu m.in. Nieszporów Ludźmierskich Jana Kantego Pawluśkiewicza (2011), Requiem Dla Mojego Przyjaciela Zbigniewa Preisnera (2011), Mszy Kreolskej Ariela Ramireza (2014). Natomiast w roku 2015 Ars Cantandi zakończyło obchody jubileuszu 10-lecia istnienia chóru wykonaniem Oratorio de Noël, Camilea Saint-Saënsa.



Zespół brał również udział w wydarzeniach Europejskiej Stolicy Kultury (ESK) Wrocław 2016. W ramach pierwszej odsłony programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 wystąpił w koncercie z Andrea Bocelli. Ponadto występował w uroczystości otwarcia ESK tj. w Przebudzeniu, w widowisku FLOW, w widowisku Hiszpańska noc z Carmen - Zarzuela Show, oraz w widowisku NIEBO kończącym rok ESK we Wrocławiu. W ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Ars Cantandi otrzymało zaproszenie do wykonania utworu „Song for the unification of Europe” Zbigniewa Preisnera podczas 29 gali wręczenia Europejskich Nagród Filmowych, 10 grudnia w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Wykonanie specjalnie zaaranżowanego na tą uroczystość utworu pochodzącego z filmu „Trzy kolory Niebieski” odbyło się w obecności i wedle wskazówek kompozytora.

Za szczególne zasługi dla promocji uczelni Anna Grabowska-Borys wraz z chórem Ars Cantandi zostali uhonorowani nagrodą Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku 2009 i 2016.



Chór regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konkursach chóralnych m.in w Grecji (Preveza 2010), Republice Czeskiej (Ołomuniec 2013), Macedonii (Ohrid 2015), Włoszech (Rimini 2014), Niemczech (Wernigerode 2015), Hiszpanii (2016) zdobywając uznanie jury i wyśpiewując złote, srebrne i brązowe medale oraz I miejsca i wyróżnienia.

Do ostatnich sukcesów chóru należą: