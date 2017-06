„SŁOWEM I OBRAZEM” - DO WIERSZY MARII JOLANTY SZKWAREK

Amalgamat słowa i obrazu, czyli stop szlachetny obu sztuk. Tak według Marii Jolanty Szkwarek można określić połączenie wierszy poetki z obrazami stworzonymi przez średzkich artystów.

Wystawę „Słowem i obrazem” prezentowaną w galerii „To tu To tam” zobaczyć możemy w budynku przy ulicy Białoskórniczej. To właśnie w tym miejscu, dzięki sympatii i pomocy Bogdana Koniecznego przez jakiś czas podziwiać możemy obrazy stworzone do wierszy poetki. Autorami prezentowanych na wystawie prac są średzcy artyści. Podczas otwarcia, zgodnie z tradycją, odbyło się również losowanie zwycięskich kuponów. Tym razem w ręce szczęśliwców powędrowała „Antologia poezji” i jeden z obrazów W. Pomianowskiego.

- Jestem bardzo mile zaskoczona, jest mi bardzo przyjemnie, że tak dużo utalentowanych pędzli postanowiło przelać moje słowa w obraz. Jest to dla mnie wyróżnienie i duża nobilitacja – mówiła podczas wernisażu wzruszona główna bohaterka wydarzenia, Maria Jolanta Szkwarek.

Na wystawie zobaczyć możemy ilustracje takich średzkich artystów, jak: A. Bielska, B. Marciniak, M. Bednarska, A. Węgierski, R. Żłobiński, M. Warzecha, A. Żłobińska, L. Abłażej, W. Pomianowski, B. Rogula, a także E. Gałuszko i M. Boguckiej.

Organizatorami wydarzenia jest Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej i Pracownia na Piętrze Magdy Boguckiej. Wszystkie prace plastyczne, jak i wiersze, do których powstały poszczególne dzieła można obejrzeć w galerii zlokalizowanej tymczasowo w budynku przy ulicy Białoskórniczej w Środzie Śląskiej (zielony budynek po byłej lodowni).

(isz), Fot. isz

Więcej zdjęć TU