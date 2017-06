W NIEDZIELĘ DOSZŁO DO DWÓCH GROŹNYCH WYPADKÓW

W ciągu godziny w niedzielę na drogach powiatu doszło do dwóch groźnie wyglądających wypadków. W jednym ucierpiał motocyklista, w drugim kierowca samochodu osobowego, który zderzył się z ciągnikiem.

Wczorajszy dzień okazał się dla strażaków niezwykle pracowity. Tylko w ciągu godziny doszło do dwóch groźne wyglądających wypadków. Do pierwszego zdarzenia doszło tuż przed godziną 17 na drodze powiatowej 2020 w okolicach Ujazdu Górnego. Z informacji, jakie wpłynęły do Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śl. wynikało, że w wyniku zdarzenia ucierpiała jedna osoba. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej - JRG Środa Śl. i OSP KSRG Ujazd Górny.

- W chwili przyjazdu jednostek mężczyzna siedział na poboczu i uskarżał się na ból kręgosłupa. Jego motor leżał na poboczu drogi. Poszkodowanego motocyklistę ułożono na desce ortopedycznej – opowiada o zdarzeniu Dariusz Domaradzki.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zablokowaniu na drodze jednego pasa ruchu. Mężczyźnie udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego. Straty wstępnie oszacowano na 20 tys. złotych.

Samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem

O godzinie 16:17 na Moście Wolności doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Seat Cupra i ciągnika rolniczego. Z informacji, jakie przekazano do Stanowiska Kierowania wynikało, że w wyniku zderzenia jedna osoba jest uwięziona w pojeździe osobowym. Na miejsce zadysponowano trzy jednostki straży pożarnej z terenu powiatu wołowskiego i dwa zastępy z terenu powiatu średzkiego – OSP Głoska i OSP Miękinia.

Do zdarzenia najprawdopodobniej doszło podczas manewru skrętu w lewo wykonywanego przez ciągnik, który chciał zjechać na pobliskie pole. W skręcający ciągnik uderzył jadący z dużą prędkością samochód osobowy, który zamierzał wyprzedzić ciągnik.

- Cały wypadek wyglądał strasznie. Poduszki powietrzne były zakrwawione. Kierowcę z samochodu osobowego wyciągnęli świadkowie zdarzenia i opatrzyli mu ranę na głowie - opowiada świadek zdarzenia.

Jak opowiada świadek, drzwi w samochodzie osobowym były wykręcone, a koło ciągnika znajdowało się kilkanaście metrów od miejsca zderzenia pojazdów. Na czas prowadzonych czynności ruch na moście przez dłuższy czas był zamknięty.

(isz), Fot. czytelnicy