25 KWIETNIA VI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY SENIORÓW W MIĘKINI

Trwają zapisy do szóstej edycji Dolnośląskiego Przeglądu Artystycznie Zakręconych Seniorów „Bo radość jest w nas”. Zgłoszenia do udziału w imprezie można nadsyłać do 20 kwietnia.

W dniach 25-26 kwietnia 2017r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini rozpocznie się kolejna edycja przeglądu artystycznie zakręconych seniorów. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Stowarzyszenie Dolnośląskich Seniorów, a także Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini.

- W pierwszym dniu 25 kwietnia o godzinie 10 do przeglądu przystąpią chóry, zespoły śpiewacze, tria, duety, soliści, natomiast dnia 26 kwietnia swój dorobek zaprezentują kabarety, teatry, zespoły taneczne etc. - informują organizatorzy.

Warunku udziału

Aby wziąć udział w tym jakże wesołym i radosnym przedsięwzięciu należy spełnić kilka warunków.

Artyści amatorzy – w przeglądzie mogą wziąć udział artyści amatorzy działający na terenie Województwa Dolnośląskiego, którzy przez ostatnie dwa lata nie zdobyli pierwszego miejsca,



Cztery utwory – każdy uczestnik powinien przesłać na adres organizatorów cztery utwory, z czego dwa zostaną zakwalifikowane do udziału w przeglądzie. W przypadku chórów i zespołów śpiewaczych koniecznym jest przesłanie jednego nagrania a capella,



Kabarety – długość nagrania nie może przekraczać 15 minut.

Gdzie należy przesłać zgłoszenia?

Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać na adres email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Należy pamiętać, aby każde zgłoszenie zawierało krótką informację na temat artystów, a w szczególności: data powstania, ile osób liczy zespół, dane osoby prowadzącej zespół, informacje na temat osiągniąć. Ważnym jest również zamieszczenie informacji na temat sprzętu niezbędnego do występu.



Jak informują organizatorzy - nie przesłanie pełnej informacji spowoduje nie wpisanie zgłaszającego na listę uczestników. Maksymalny czas występu - 10 minut. W dniu przeglądu chóry występujące w przeglądzie zobowiązane są do zgłoszenia się w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini ul. Kościuszki 43 najpóźniej do godziny 09:30.

Jury i nagrody

Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru oraz prezencję wykonawców/chóru/zespołu/kabaretu podczas występu.



- Każdy uczestniczący w przeglądzie otrzyma dyplom uczestnictwa. Artyści, w każdej kategorii, które uzyskają pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Jury może przyznać dodatkowo jedno wyróżnienie – informują organizatorzy.

Laureaci konkursu wezmą udział 2 października w koncercie finałowym zorganizowanym w Radiu Wrocław.

Szersze informacje na temat przeglądu można uzyskać pod numerami telefonów - (71) 770-42-96 lub (71) 770–43–06.

Jesteś zainteresowany? Nie zwlekaj, czas ucieka.

W imieniu organizatorów zapraszamy do wspólnej zabawy.

(isz), Fot. UG Miękinia (zd. ilustracyjne)