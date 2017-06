WNIOSEK NA CENTRUM KULTURY ALTERNATYWNEJ ZŁOŻONY

Pięć tematycznych pracowni, studio nagrań, sala wystawowa, sala koncertowa, kawiarenka, zaplecze teatralne to m.in. będzie się mieścić w Powiatowym Centrum Kultury Alternatywnej. 4 kwietnia Powiat Średzki złożył wniosek o dofinansowanie projektu.

Pierwszy kwartał roku upłynął na intensywnej pracy projektowo-koncepcyjnej związanej z urzeczywistnieniem planów wykorzystania małej sali sportowej przy PZSP nr 1. Przypomnijmy. W 2015 zarząd powiatu ogłosił konkurs na wykorzystanie starej sali. Z pośród ośmiu propozycji za najciekawszą uznano pomysł średzkiego oddziału NSZZ Solidarność zakładający powstanie Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej. Kiedy pojawiła się możliwość aplikowania o środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 plany zamieniono na działania. Najpierw, aby zwiększyć skuteczność aplikowania o środki unijne, planowaną inwestycję wpisano do Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Środa Śląska.

Następnie opracowano dokumentację koncepcyjna, a na jej podstawie Program Funkcjonalno-Użytkowy. Jego przygotowaniem zajęła się pracownia projektową FORMAT z Jeleniej góry oraz zespół w składzie: Jerzy Filarowski, Grzegorz Borowski, Magda Bogucka, Marcin Brzeziński oraz Mirosław Chołda z NSZZ Solidarność. Pracę zespołu nadzorował starosta Sebastian Burdzy. – To były trzy miesiące intensywnej i ciężkiej pracy. Mieliśmy pomysł i wizje, które po każdym naszym spotkaniu nabierały kształtu i konkretnych rozwiązań. Ostatecznie opracowaliśmy i zaakceptowaliśmy koncepcję w postaci, która usatysfakcjonowała wszystkich członków naszego zespołu – mówi starosta Burdzy.

Dane techniczne planowanego obiektu:

powierzchnia zabudowy: 462,00 m2

powierzchnia użytkowa: 477,20 m2

sala gimnastyczna: 284,00 m2

przybudówka: 198,20 m2

całkowita kubatura: 3212,00 m3

Projekt zakłada modernizację sali sportowej i wyposażenie jej w system składanych siedzeń, scenę, nagłośnienie, oświetlenie a także akustyczne tynki i strop. Rozbudowana zostanie również przybudówka. Obejmie ona poszerzenie budynku oraz nadbudowę piętra, co pozwoli ulokować na parterze kawiarnię z salą wystawową, pracownię komputerową, szatnię, pomieszczenia sanitarne oraz magazyn. Na piętrze zaplanowano pracownie: grafiki, rękodzieła, rzeźbiarsko-garncarską, malarską a także salę prób i studio nagrań dla zespołów muzycznych. Jedno z pomieszczeń zostanie przeznaczone na studio radia/telewizji internetowej. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a jednym z jego ciekawszych elementów będzie antresola spinająca całość i nadająca mu szczególnego klimatu.

Aby uzyskać więcej punktów podczas oceny wniosku starosta wystąpił do wszystkich instytucji kultury z terenu powiatu z propozycją partnerstwa. Zainteresowanie wyraziły cztery placówki: Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini, domy kultury z Kostomłot i Malczyc oraz Biblioteka Publiczna w Udaninie. Partnerem projektu została również Fundacja Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego mająca siedzibę w zamku na wodzie w Wojnowicach. Partnerstwo oprócz czynnego zaangażowania w realizację projektu pozwoli na wypracowanie w przyszłości wspólnej i optymalnej oferty skierowanej do mieszkańców powiatu. – Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem naszego projektu przez gminy i instytucje kultury z obszarów wiejskich naszego powiatu, co cieszy i potwierdza, że obraliśmy dobry kierunek. Jedyna trudność pojawia się odnośnie Domu Kultury w Środzie Śląskiej. Pomimo licznej korespondencji i przekonywania, że nasze centrum nie będzie konkurencją dla ich placówki dyrektor odmówił nam partnerstwa. Również wpisanie naszego zadania do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Środa Śląska na sesji styczniowej nie było tak oczywiste i kilku radnych, w tym reprezentanci mieszkańców miasta, głosowało przeciwko temu – podsumowuje starosta Sebastian Burdzy.

Wartość projektu to niemal 5 mln zł, z czego 4 mln zł ma pochodzić z Unii Europejskiej. 4 kwietnia wniosek złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Ostateczne wyniki naboru będą znane pod koniec roku. Jeżeli projekt Powiatu otrzyma dofinansowanie to Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej zostanie otwarte w lipcu 2019 r. Zarządcą nowego obiektu będzie Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej.

(ers)