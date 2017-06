W NOCY WYSADZONO BANKOMAT W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Dzisiejszej nocy nieznani sprawcy wysadzili bankomat przy ulicy Wrocławskiej w Środzie Śląskiej (przy budynku starostwa). W tej chwili policjanci zabezpieczają teren.

Jak opowiadają mieszkańcy okolicznych ulic, między trzecią a czwartą w nocy usłyszeli ogromny huk. Jednak nikt nie podejrzewał, że właśnie wysadzono pobliski bankomat. Niedawno pisaliśmy o próbie włamania do tego samego bankomatu. Wówczas sprawcy uszkodzili podajnik, którym wypłacane są pieniądze. Tym razem bankomat został wysadzony, a siła wybuchu rozrzuciła jego elementy na ulicę Wrocławską i drogę prowadzącą do parku.

- U nas aż się budynek zatrząsł. Obudziłam się, ale wokoło nic nie widziałam. Mąż szedł rano do pracy i widział powyginane barierki dla niepełnosprawnych, a teraz policja zabezpieczyła teren - napisała do nas mieszkanka pobliskiego budynku.

O zdarzenie zapytaliśmy Martę Stefanowską, oficera prasowego KPP w Środzie Śląskiej.

- Dzisiaj ok. godz. 3:40 w Środzie Śl. doszło do uszkodzenia bankomatu poprzez spowodowanie wybuchu. Policjanci obecnie wyjaśniają okoliczności. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia, utrwalają ślady, ustalają świadków. Czynności prowadzone są pod kątem usiłowania włamania poprzez uszkodzenie mienia. Jak ustalono, sprawcy nie dostali się do sejfu, pieniądze nie zostały skradzione – informuje policjantka.

W tej chwili zniszczony bankomat i teren wokół banku nadal jest zabezpieczony. Trwają czynności mające na celu ustalenie, w jaki sposób doszło do eksplozji. Ruch ulicą Wrocławską może być utrudniony.

(isz), Fot. isz