PO RAZ DRUGI ODBYŁY SIĘ DNI OTWARTE W BASF

Już po raz drugi firma BASF działająca od trzech lat na terenie naszego powiatu, otworzyła swoje podwoje dla mieszkańców. Na uczestników spotkań czekały pokazy multimedialne, a także możliwość zwiedzania zakładu i magazynu wysokiego składowania.

Działająca na terenie naszego powiatu od trzech lat firma BASF rok temu po raz pierwszy zorganizowała Dni Otwarte. W tym roku, 22 kwietnia, po raz drugi zainteresowani mieszkańcy mogli skorzystać z okazji, by z bliska przyjrzeć się halom produkcyjnym i poznać specyfikę pracy w zakładzie.

- Fabryka w Środzie Śląskiej jest najbardziej nowoczesnym zakładem produkcji katalizatorów BASF w Europie i jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów na świecie. Obok wdrożenia innowacyjnych, spełniających najnowocześniejsze normy technologii, stworzyliśmy tu miejsce pracy o najwyższych światowych standardach. Potwierdza to między innymi I nagroda w konkursie „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”, przyznana nam na początku roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. Najważniejszym dowodem na to, że nasze działania rozwijamy we właściwym kierunku jest jednak zaangażowanie naszego zespołu, liczącego już blisko 500 osób. Cieszymy się, że zakład katalizatorów jest miejscem, które motywuje do działania, w którym naszym kolegom pracuje się bezpiecznie” – mówi Jacek Lis, dyrektor zakładu produkcji katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej.

Zakład zwiedziło ponad sto osób

Podobnie, jak w zeszłym roku, w wydarzeniu wzięło udział ponad sto osób podzielonych na osiem grup. Byli to zarówno mieszkańcy okolicznych miejscowości, uczniowie średzkich szkół, a także przedstawiciele administracji, mediów i studenci z Politechniki Wrocławskiej. Uczestnicy nie tylko wzięli udział w pokazie multimedialnym zaprezentowanym przez dyrektora zakładu Jacka Lisa, ale także mieli możliwość zwiedzenia hali produkcyjnych, poznania specyfikacji pracy, jak również zapoznania się z restrykcyjnymi przepisami bezpieczeństwa, na które firma kładzie szczególny nacisk. Dni otwarte były również doskonałą okazją do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy oferowanymi przez firmę BASF, które przedstawiła zebranym Małgorzata Dynaka, HR Business Partner. Z kolei uczniowie i studenci otrzymali zaproszenie do angażowania się w coroczne płatne programy stażowe.

Najnowocześniejszy magazyn wysokiego składowania

Dużą atrakcją dla zwiedzających podobnie, jak w roku ubiegłym, okazał się być najnowocześniejszy w Europie magazyn wysokiego składowania. Niestety w tym roku zabrakło pełnego pasji i zaangażowania pana Hilarego Matuszaka, który w roku ubiegłym oprowadzał kolejne grupy po magazynie. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników otrzymał również ankietę, w ramach której mógł wyrazić swoją opinię na temat zakładu. Jak podkreśla firma BASF – z pierwszych podsumowań wynika, że w największym stopniu mieszkańcom zależy na rozwoju dalszych wspólnych działań edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni wyższych, wspólnym angażowaniu się we wspieranie lokalnej kultury, sportu, a także inicjatyw ekologicznych.

„Drzewko za butelkę”

Poza Dniem Otwartym, w sobotę 22 kwietnia, rozpoczęła się również akcja „Drzewko za butelkę”, realizowana w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Już w ciągu kilku pierwszych godzin trwania akcji, pracownicy w zamian za otrzymane elektrośmieci, czy makulaturę przekazali mieszkańcom w zamian blisko tysiąc sadzonek kwiatów, krzewów i drzew. W akcji wzięli udział nie tylko pracownicy firmy, ale także mieszkańcy powiatu średzkiego, instytucje, a także szkoły i przedszkola. A wielkość przekazanych odpadów niekiedy sięgała nawet dwustu kilo.

- Celem akcji było wsparcie selektywnej segregacji odpadów. Zakład katalizatorów udostępnił specjalną przestrzeń, gdzie każdy z mieszkańców mógł oddać zużyty sprzęt elektryczny, makulaturę czy plastik aby w zamian otrzymać sadzonki drzew, krzewów i kwiatów – opowiadają o akcji pracownicy firmy BASF.

Akcję przeprowadzono w dniach od 22 do 27 kwietnia.

Warto wiedzieć...

Fabryka BASF działa na terenie powiatu średzkiego od kwietnia 2014 roku. Na blisko 40 tysiącach m2 zlokalizowanych jest 9 linii produkcyjnych. Fabryka zatrudnia w chwili obecnej 500 pracowników. W maju 2016 roku na terenie Humanitarium Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ firma BASF otworzyła drugie laboratorium chemiczne dla dzieci i młodzieży. Od września firma jest również Partnerem w dwóch szkołach średnich na terenie naszego miasta - wspierając klasę BASF o profilu monter mechatronik w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, a także prowadząc pracownię chemiczną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. W ostatnich latach firma BASF zrealizowała również edukacyjny program ekologiczny „Ekoedukacja”, w którym wzięło udział 700 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych w Środzie Śląskiej.

(isz), Fot. BASF, W. Kalita