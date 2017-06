CZEKAJĄ NAS WAŻNE I CIEKAWE SPOTKANIA PIŁKARSKIE

Przed nami pierwsza kolejka maja. Sezon zbliża się ku końcowi i pomału dochodzi do decydujących konfrontacji.

Średzka Polonia 6 maja podejmie na własnym stadionie 7 zespół okręgówki Czarnych Jelcz-Laskowice. Czarni są zespołem, który na wyjazdach prezentuje się lepiej niż na własnym terenie.

Na swoim "podwórku" Czarni uskładali 17 oczek, zaś z łupów wyjazdowych "wyszarpali" 18 oczek. Sporym osłabieniem podopiecznych Mirosława Drączkowskiego będzie brak dwóch ofensywnych zawodników - Kamila Liberka oraz Krzyska Naskręta, którzy pauzują za 4 żółte kartki.



W klasie A bardzo ważne spotkanie na szczycie - Mechanik Brzezina podejmie MKS Kostomłoty. Czy Brzezina odniesie 9 zwycięstwo z rzędu? Przekonamy się w niedzielne popołudnie... W meczu jesiennym górą był MKS, zwyciężając w Kostomłotach 4-2.

Do arcyważnego spotkania dojdzie w Ciechowie, gdzie spotkają się dwie drużyny, które regularnie przegrywają swoje mecze. To spotkanie może się okazać decydujące, która z nich spadnie do klasy B. Co prawda do końca sezonu jeszcze sporo kolejek, ale patrząc na terminarz i formę obydwu ekip, nie wygląda to optymistycznie...

Ciechów zwyciężając zbliży się do Malczyc na 1 punkt i będzie miał przed sobą jeszcze pewne 3 pkt. za walkower z Domanicami. Z kolei przy zwycięstwie Malczyc oddalą się one od Ciechowa na 7 kroków i raczej zapewnią sobie utrzymanie.

W klasie B najciekawiej zapowiada się spotkanie Kwietna z Jastrzębcami.

Tęcza Kwietno, która w dwóch ostatnich spotkaniach zremisowała z liderem i wiceliderem, zgodnie po 1-1, podejmie teraz 3 ekipę w tabeli i na pewno będzie chciała zrewanżować się za jesienną porażkę w Jastrzębcach 1-5.

Jastrzębce z kolei po ubiegłotygodniowej porażce z Brzeziną na własnym boisku, będą chciały wrócić na zwycięski tor i nie stracić dystansu do Miękini, która w tej kolejce pauzuje. Jeden mecz z najbliższej kolejki już się odbył - 3.05 (środa). Orzeł Bukówek wybrał się do Chwalimierza i zwyciężył 4-2, awansując tym samym na 3 lokatę w tabeli i zbliżając się do lidera z Miękini na 3 oczka.

Mecze:

Polonia-Jelcz-Laskowice 6.05. Godz.16.

Szczepanów-Gniechowice 6.05. Godz.16.

Ciechów-Malczyce 7.05. Godz.14.

Brzezina-Kostomłoty 7.05. Godz.13.

Osiek-Smolec 7.05. Godz.15.

Kwietno-Jastrzębce 7.05. Godz.18(Malczyce)

Ogrodnica-Komorniki 7.05. Godz.14.

Lenartowice-Słup 7.05. Godz.12.

(az) fot. wk