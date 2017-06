WIOSNA JEST CIEPŁA I KOLOROWA – JEŻYKI O WIOŚNIE

Jest kolorowa. Ma żółte włosy, nosi naszyjnik i wianek z kwiatów. Przylatują ptaki i rosną kwiaty. Z czym jeszcze kojarzy się przedszkolakom z grupy Jeżyki Przedszkola nr 1 w Środzie Śląskiej wiosna? Jak lubią spędzać czas w wiosenne dni?

Aida: Pierwszego dnia wiosny zaczynają rosnąć kwiatki, a zwierzątka zaczynają wychodzić ze swojego ukrycia. Przyroda budzi się do życia, a na drzewach pojawią się listki. Pierwszego dnia wiosny byliśmy też na paradzie. Pokazywaliśmy warzywa i owoce, które będą rosły. Najbardziej lubię wiosnę, bo wtedy mogę bawić się na trawie. Można też biegać boso. Gąsienice zamieniają się w motyle, które potem latają. W przedszkolu będziemy też sadzić i podlewać kwiatki.

Karol: Nigdy jeszcze nie widziałem pani wiosny, ale moim zdaniem może mieć kwiatki w ręce i może nosić też różową sukienkę. Kiedy pojawiają się kwiaty, a ptaki zaczynają śpiewać, to znaczy, że zaczyna się wiosna. Robi się wtedy ciepło, latają motylki i ptaszki. Widziałem ostatnio jednego białego motylka, który nie mógł znaleźć swojego kwiatka. Kiedy jest ciepło lubię jeździć na rowerze lub biegam po podwórku. Uwielbiam też bawić się w berka.

Laura: W przedszkolu rysowaliśmy panią wiosnę. Ja zrobiłam jej żółte włosy i narysowałam też motylki, ptaszki i kwiatki. Na koniec narysowałam też małe motylki i zrobiłam na niebieskiej sukience kwiatki. Pierwszy dzień wiosny to znaczy, że kwiatki rozkwitają i że bociany przylatują z ciepłych krajów. Latają też motyle. Przyroda rodzi się do życia. Podczas parady na dzień wiosny wołaliśmy wiosnę. Lubię, kiedy jest wiosna, bo wtedy można bawić się na podwórku. Najbardziej lubię ćwiczyć fikołki do przodu i do tyłu. Lubię też grać w piłkę, jeździć na rowerze i na hulajnodze. Lubię też bawić się w malarza.

Mateusz: Wiosną rosną kwiaty, takie jak tulipany, stokrotki. Można je wtedy zrywać i wąchać. Wiosną lubię jeździć rowerem na Kajaki i na koniec Środy Śląskiej lub przy Coca Coli. Lubię też biegać po trawce. Kiedy zaczyna się wiosna rozkwitają kwiaty. Można też robić marzanny, ale jeszcze nie słyszałem o tym. Wiosną można też chodzić na spacery z kotem, albo psem i patrzeć, jak rosną kwiaty. Najbliżej mam plac zabaw na naszej ulicy, bo mieszkamy półtora kilometra od naszego przedszkola. Gdybym miał namalować znak wiosny, namalowałbym na zielonym znaku kwiaty, motyle i ptaki, albo panią wiosna. Można też namalować trawkę.

Zuzia: Moim zdaniem pani wiosna ma ładną suknię. Niebieską, różową lub zieloną i białą. Podobnie jak kolory kwiatów. Miałaby włosy żółte, jak słoneczko i wianek na głowie. Obok pani wiosny mogłyby iść bociany, motyle, ptaszki, króliczki, sarenki, kotki i wszystkie inne zwierzątka. Pierwszy dzień wiosny był bardzo radosny, bo jest fajnie tego dnia. Można iść na spacer, na plac zabaw. Nie musimy się już ciepło ubierać. Nie trzeba nosić rękawiczek, a ja wolę ubierać mniej rzeczy. A na podwórku bawię się w basenie, lubię biegać i bawić się w piaskownicy, a najbardziej lubię jeździć na rowerze. Dopiero się uczę, ale bardzo lubię. I teraz będę uczyła się jeździć na dwóch kółkach.

Ignaś M.: Ja nie lubię wiosny, ale lubię lato, bo wtedy mam urodziny 5 lipca. Wiosną po prostu nie ma żadnych zabawek. Nie lubię też biegać. Czasami chodzę na spacery. Wychodzimy też z naszą grupą. Wtedy robię mrowisko dla mrówek. Robię z piasku mrowisko, ale daję im trochę mokrego piasku, bo nie mogę znaleźć suchego. Ale jak już zbudowałem mrowisko, to raz zburzył mi kolega. Lubię też patrzeć przez lornetkę, ale mi się popsuła. Zbieram też pieniądze na wakacje, bo jadę do Mrzeżyna i w góry. Wiosną na łące rosną kwiaty i mogę zbierać je dla mojej mamy.

Milenka: Wiosną lubię jeździć na rowerze i na rolkach. Lubię też na podwórku bawić się w piasku. Wtedy buduję zamek. Kiedy przylatują bociany, ptaszki i motyle widać, że zbliża się wiosna. Na drzewach pojawiają się pierwsze, zielone listki. W ziemi pojawiają się też małe kwiatki.

Ignaś: Kiedy przychodzi wiosna rośnie dużo kwiatów takich, jak stokrotki, tulipany, żonkile i róże. Wiosną pojawiają się też motylki i ptaszki, które głośno śpiewają. Pojawia się też piękna trawa. I przyjdzie też pani wiosna i będzie śpiewała, ale jeszcze nie wiem, jaką piosenkę. Może piosenkę o wiośnie. I będzie miała naszyjnik z kwiatów. Kiedy przychodzi wiosna i jest ciepło, wychodzę na podwórku i robię gimnastykę. Kręcę się też na trampolinie, bo teraz już mam na podwórku trampolinę. A zimą jest zdejmowana. Mam też wielki rower na dwa koła i pedały, i bardzo lubię na nim jeździć. Mój rower ma też święcące koła na niebiesko i na czerwono, i kiedy ruszam koła one się świecą albo naciskam guziczek. Mam jeszcze światło z tyłu. Lubię kiedy przychodzi wiosna, bo jest ciepło.

Maja: Wiosna jest kolorowa. Pojawiają się wtedy kwiaty spod ziemi, motylki, ptaszki latają. Wiosną często świeci słoneczko. Robi się cieplej, jest też dłuższy dzień. W lesie drzewa robią się zielone, mają zielone listki. Zwierzątka budzą się też na wiosnę. Takie jak niedźwiedź. Z ciepłych krajów wracają do nas bociany. One robią „kle kle kle”. Moja pani wiosna miałaby żółte kwiaty, miałaby opaskę we włosach z łańcuszkiem, niebieską bluzkę i różową spódnicę długą. I miałaby buty. Kiedy jest ciepło najbardziej lubię jeździć na rowerze

Pani Kasia: Wiosna jest ciepła i kolorowa. Wracają ptaki z ciepłych krajów. Wiosna pojawia się po zimie. Nie ma wówczas śniegu i możemy chodzić na boso. A trawa łaskocze nas po nóżkach. Wokół nas latają kolorowe motyle. I nie musimy nosić już kurtek, szalików i czapek. Kiedy jest ciepło, wychodzi słoneczko, które się do nas uśmiecha. Czasem pojawia się wiosenny deszczyk, który bardzo ładnie pachnie i jest cieplutki. Na paradzie byliśmy kolorowo ubrani i szukaliśmy wiosny.

(isz) Fot. isz