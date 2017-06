UDANY START NASZYCH ZAWODNICZEK W TRZEBNICY

Sekcja siatkarska Volley Miękinia prowadzona przez trenera Karola Bernatka, na turnieju w Kobierzycach (7 maja) zaprezentowała się w nowych strojach, które najwidoczniej przyniosły szczęście zawodniczkom, bo ich wytęp był bardzo udany.

- Hania Przyłucka i Marcelina Czarnecka zdobyły brązowy medal zostawiając w pokonanym polu 15 innych drużyn. To najlepszy wynik w sezonie 2016/17 i jednocześnie historyczny, ponieważ jest to pierwszy medal w kategorii dwójek i dopiero drugi w historii sekcji. W kategorii trójek zawodniczki osiągnęły ćwierćfinał, co również jest bardzo dobrym rezultatem. Gratulujemy - informuje portal gminy Miękinia.

Komplet dresów został zakupiony dzięki wsparciu wójta, Jan Marian Grzegorczyna.

(rol.) fot. gm