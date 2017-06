NOWY PLAC ZABAW W CENTRUM MIASTA JUŻ OTWARTY

Centrum Środy Śląskiej zyskało nowe miejsce zabaw dla dzieci. Najmłodsi mieszkańcy już od kilku dni mogą korzystać z placu zabaw na pl. Solnym, dzisiaj (12 maja) obiekt został oficjalnie otwarty – oczywiście w asyście dzieci.

Ścianka, "bocianie gniazdo", zjeżdżalnia i piaskownica – to tylko niektóre elementy wyposażenia nowego placu zabaw. Tuż po oficjalnym otwarciu korzystały z nich chętnie dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek oraz Przedszkola nr 1.

Zabawę poprzedziło uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali wspólnie: przedstawiciele podopiecznych obu przedszkoli – Hubert i Paweł, ich opiekunki, p. Monika Walkiewicz i p. dyrektor Agnieszka Wiatrzyk oraz radny Rady Miejskiej Paweł Rosenbeiger.

To właśnie radny Rosenbeiger zabiegał o powstanie tego miejsca w centrum Środy Śląskiej, jak podkreśla – na wniosek mieszkańców. - To była jedna z petycji mieszkańców pl. Solnego i ul. Daszyńskiego. Mieszkańcy sporo czekali na to, by miejsce do tej pory zaniedbane, wypiękniało i stało się bezpiecznym miejscem zabaw dla dzieci. Cieszę się, że udało się zrealizować te postulaty – mówi Paweł Rosenbeiger, radny Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.

Inwestycja została sfinansowana z budżetu Gminy Środa Śląska i kosztowała 59 tys. zł. W najbliższym czasie otoczenie placu zabaw nabierze kolorów za sprawą wyjątkowego muralu, który pojawi się na murze okalającym plac dzięki zaangażowaniu lokalnej artystki młodego pokolenia.

Galeria zdjęć z otwarcia placu zabaw

---INFORMACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ---