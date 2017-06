SPACERUJĘ, BO LUBIĘ - NA AKTYWNYCH CZEKAJĄ NAGRODY!

Jak już informowaliśmy, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej rozkręca nową akcję "Zbieram kilometry - spaceruję, bo lubię!" Przez trzy miesiące można notować ilość swoich kroków, a na najbardziej aktywnych czekają nagrody!

Wszystko po to, by promować zdrowy styl życia.

Spacerowanie, bieganie to najprostsza forma ruchu. Wierzymy, że ten typ zmęczenia w odpowiedniej dawce jest korzystny dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka – od dzieciństwa aż do końca świata. Wiemy, że aktywność fizyczna, kształtuje charakter, zdrowe nawyki to podstawa dobrego życia.

Ale zacznijmy od rzeczy najprostszej: spacerowanie, bieganie ma sprawiać nam wielką przyjemność. Dlatego uważamy, iż ludzie dzielą się na tych, którzy spacerują biegają i tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że powinni spacerować, biegać. Celem naszym jest dotarcie do nich i przekonanie ich do tego, że spacerować, biegać trzeba!!! "Ruch może zastąpić niemal każdy lek ale żaden lek nie zastąpi ruchu".

Dziś w ramach propagowania przez OSIR zdrowego trybu życia wciąż są rezerwy, bo pomimo znacznego wzrostu zainteresowania turniejami sportowymi, bieganiem, pływaniem w ostatnim czasie, nadal daleko nam do poziomu wyznaczonego choćby przez kraje Europy Zachodniej. Dlatego nie ustajemy w wysiłkach propagowania sportu na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Mamy nadzieję, że nasz pomysł na popularyzowanie aktywności fizycznej jest strzałem w dziesiątkę. Osoby w różnym wieku, na różnym poziomie aktywności ruchowej inspirują się nawzajem i czerpią ze swoich doświadczeń – ich zadowolenie, zdrowie pozostaje największą wartością naszej kampanii.

Pierwsze pięćdziesiąt osób, które zgłoszą się do Kampanii "Zbieram kilometry - spaceruję, bo lubię" dostaną na czas kampanii krokomierz.

Regulamin akcji

Plakat

Ulotka

ZGŁOSZENIE

Sport to nie tylko spalanie kalorii. Od naszej aktywności zależy też samopoczucie, zdrowie, metabolizm. Postaramy się w tym pomóc przyłącz się do kampanii „Zbieram kilometry- spaceruję, bo lubię”.

Ruch w pracy, w domu.

1. Zaparkuj nieco dalej od wejścia.

2. Rozmawiaj przez telefon na stojąco lub chodząc.

3. Przy komputerze wykonuj ćwiczenia szyi i ramion.

4. Bierz udział w turniejach sportowych.

5. Stwórz ze współpracownikami drużynę i zacznijcie uprawiać jakiś sport.

6. Pij codziennie wodę.

7. Wyjdź po chleb i gazetę na piechotę.

8. Wykorzystuj przerwy na ruch.

9. Idź na spacer po mieście i poznawaj jego ulice i historię.

10. Przejdź się zamiast jeździć samochodem.

11. Organizuj wycieczki.

12. Korzystaj z urządzeń sportowych.

13. Chodź systematycznie na basen i ćwicz sporty wodne.

14. Graj w tenisa stołowego, tenisa, badmintona, lub inne podobne gry.

15. Zacznij dzień od rozgrzewki, kilku prostych ćwiczeń.

16. Poświęcaj na oglądanie telewizji i granie w gry mniej niż 2 godziny dziennie.

17. Włącz muzykę, żeby pośpiewać i potańczyć.

18. Wstań godzinę wcześniej, żeby poćwiczył w domu albo iść pobiegać.

19. Zapomnij o pilocie i wstawaj, żeby zmienić kanały.

20. Idź na spacer po obiedzie lub kolacji

21. Weź udział w kampanii z OSIREM "Zbieram kilometry - spaceruję, bo lubię" i zapisuj codziennie swoje wyniki na kartce.

Wbrew powszechnemu przekonaniu brak ruchu nie oszczędza energii. System nerwowy człowieka potrzebuje ruchu, aby mieć energię. Kiedy się poruszasz, przez twój organizm przepływa zwiększona ilość tlenu i fizyczny poziom zdrowia wytwarza emocjonalne poczucie witalności.

(osir)