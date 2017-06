FOTOGRAFIE DORIS WASKÖNIG W ŚREDZKIM MUZEUM

2 czerwca br. (o godzinie 17.30) w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej będzie miało miejsce otwarcie wystawy fotografii Doris Waskönig zatytułowanej "Myanmar".

We wrześniu w 2014 roku, dzięki gościnności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej, artystka zorganizowała pierwszą wystawę w naszym kraju, właśnie o Polsce, zatytułowaną: „Polska – nieznany sąsiad?”.

Doris Waskönig urodziła się w 1930 roku w Wuppertalu, a od 1961 roku mieszka w Saterlandzie. Od czasów młodości była „owładnięta pasją fotografowania”. Swoją wiedzę w dziedzinie fotografii zdobyła najpierw samodzielnie, a następnie udoskonalała ją, uczestnicząc w seminariach.

Szczególnie wart podkreślenia jest fakt, iż pani Doris pochodzi z Saterlandu, a więc z gminy partnerskiej Środy Śląskiej i stąd miejsce tej wystawy też nie jest obojętne.

Zaplanowana wystawa w Środzie Śląskiej jest jedną z tych, które autorka przygotowała jako wynik wieloletnich wypraw, odwiedzając różne niezwykłe miejsca i interesujące zakątki na całym świecie (min. Indie, Bali, Chiny, Jemen, Brazylię, Oman, Syberię). W swoich już ponad 170 wystawach i wydawanych albumach Doris Waskönig stara się przedstawić całą, pełną urodę świata. Centrum i fascynacją artystki zawsze był człowiek, kultura z której on wyrasta oraz codzienność, w której on żyje.

Wystawa przedstawia także życie codzienne mieszkańców Myanmar, z ich radościami, smutkami oraz problemami, które starają się rozwiązywać w oparciu o wartości wynikające z ich kultury.

Podróż pani Doris Waskönig do Myanmar miała miejsce w dniach od 10 do 28 listopada 2014 roku, a w czerwcu my też w tej podróży będziemy mogli uczestniczyć...

Autorka przygotowała też dla każdego zwiedzającego upominek - pamiątkowy album fotograficzny z opisem własnych wrażeń z podróży.

Sławomnir Siwerski fot. dw