KOLEJNY SUKCES MATEUSZA CIELEPAŁY

Niedawno pisaliśmy o sukcesach Mateusza Cielepały, boksera z Malczyc. I tym razem mamy bardzo dobre wieści.

W niedzielnej gali Gala Boksu o Puchar Starosty Powiatu Brzezińskiego Mateusz Cielepała odniósł swoje kolejne zwycięstwo. Podczas gali po raz pierwszy wystartował trenujący z Mateuszem w Klubie Glory Kick-boxing Środa Śląska, Mariusz Kielesiński. Jak podkreśla trener obu zawodników, bokserzy wspólnie przygotowywali się do występu w gali. I choć co prawda walka debiutującego na gali Mariusza zakończyła się zwycięstwem przeciwnika Bartłomieja Nowaka, pochodzący ze Środy Ślaskiej bokser wykazał się dużymi umiejętnościami.

- Była to pierwsza i zarazem bardzo udana walka Mariusza, który walczył z bardziej doświadczonym zawodnikiem z Kadry Polski. Przeciwnik nie miał sposobu, aby zagrozić Mariuszowi, który umiejętnie się bronił. Podczas walki zaprezentował się bardzo dobrze. Niewątpliwie ma charakter i bardzo dobre warunki fizyczne do dyscypliny, jaką jest boks i kick boxing, a także rzadko spotykaną w tej kategorii wagowej dynamikę. Mariusz wywarł dobre wrażenie na organizatorach, ale zabrakło doświadczenia. Ale to się nadrobi – opisuje walkę trener, Radosław Pupin.

Kolejna wygrana Matiego Bestii

Główną walką wieczoru było starcie Mateusza Cielepały z zawodnikiem Damianem Piaseckim.

- W pierwszej rundzie rywal był już dwa razy liczony po gradzie celnych ciosów zadanych przez Matiego. Przeciwnik dotrwał do drugiej rundy, podczas której został znokautowany i walka została przerwana przez sędziego. To już siódmy nokaut Mateusza – mówi Radek Pupin.

Już za tydzień zawodnicy wystartują w turnieju w Kobierzycach.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

(isz), Fot. Klub Glory Kick-Boxing (zd. ilustracyjne)