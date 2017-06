W CIECHOWIE UCZCZONO DZIEŃ DZIECKA... CZYTANIEM!

Organizatorom Dnia Dziecka w placówkach oświatowych w naszym powiecie nie brakowało pomysłów na oryginalne obchody. W Zespole Szkół w Ciechowie z tej okazji "poobijano" rekord czytania.

Zajęcia rozpoczęły się od spotkania w klasach. Zadaniem uczniów było wykonanie plakatów o książkach i czytaniu. Później rozpoczęto przygotowania... Na placu szkolnym pojawiło się w sumie 285 osób z książkami przyniesionymi z domów, by wziąć udział w akcji "Jak nie czytam, jak czytam" w celu pobicia rekordu czytania w jednym momencie.

Równo o godzinie 10.00 uczniowie w całej Polsce zebrali się dziś w swoich szkołach, by wspólnie czytać - każdy czytał to, na co miał ochotę.

- Wszystkie osoby były skrupulatnie policzone, a następnie pogrupowane w celu zajęcia miejsc - mówią organizatorzy. - Punktualnie o godzinie 10.00 uczniowie rozpoczęli ciche czytanie, które trwało 10 minut. Po zakończeniu spisali tytuły książek - dodają.

Jednak to nie był koniec atrakcji tego dnia. Odbyły się konkurencje z książką i nie tylko. Było kozłowanie piłki i równoczesne czytanie, wyścigi z książką na głowie, przysiady z książkami trzymanymi na otwartych dłoniach, budowanie wysokich budowli z książek.

Akcji towarzyszyły także występy artystyczne i poczęstunek.

(red) Fot. Wiktor Kalita