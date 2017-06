W ŚRODZIE ŚL. POWSTAŁO KOŁO PARTII KORNELA MORAWIECKIEGO

Marszałek Senior Sejmu RP Kornel Morawiecki pytany o cel tworzenia nowej partii politycznej, w jednym z wywiadów dla prasy ogólnopolskiej powiedział „Chcemy zasypywać podziały między Polakami”. Z tym celem utożsamiają się założyciele koła partii Wolni i Solidarni w Środzie Śląskiej.

Pod koniec maja w Środzie Śląskiej zostało powołane do życia koło partii Marszałka Kornela Morawieckiego – Wolni i Solidarni. Sama partia została zarejestrowana w styczniu br. Zarówno założyciele partii – Kornel Morawiecki, Małgorzata Zwiercan, Ireneusz Zyska, jak i założyciele koła w Mieście Skarbów stawiają sobie za cel naprawę Rzeczypospolitej Polskiej.

- Naszym celem jest przebudowa ustroju Polski w duchu solidaryzmu. Chcemy, by centralne w niej miejsce zajmował samorealizujący się obywatel. Wolność rozumiemy jako swobodę wielorakich, odpowiedzialnych działań w przestrzeni publicznej. Politykę określamy jako formę aktywności budującą zaufanie, tworzącą warunki do zachowania i poprawy zasad życia. Za istotę polityki uznajemy rozstrzyganie i zarazem łagodzenie zbiorowych sporów i racji. Nie godzimy się na rozrywanie kraju na wrogie sobie ugrupowania polityczne i społeczne. Uważamy, że polityka nie może być uprawiana jako walka grup i koterii o władzę, o sposób rządzenia, o dobra materialne, o wpływy. Taka polityka jest wyniszczającą naród i państwo rebelią w sferze wartości – czytamy w „sygnałach programowych partii. - Chcemy tworzyć nową – lepszą - jakość w polityce, zarówno na szczeblu krajowym, jak i w samorządach. Dzisiaj społeczeństwo całej Polski, w tym mieszkańcy naszych małych ojczyzn – miast, wsi, gmin, czy powiatów - jest głęboko podzielone. W państwie, w którym obywatel z założenia ma być wolny i solidarny, te antagonizmy muszą być zażegnane. I przede wszystkim po to budujemy nową formację – mówi jeden z członków założycieli średzkiego koła WiS Józef Jurczak.

Choć historia partii jest stosunkowo krótka, w to już na początku działalności w powiecie średzkim w swoim składzie ma radnego powiatowego.

– Długo czekałem na formację polityczną, do której mógłbym przystąpić z czystym sumieniem i w pełni realizować zadania na rzecz naszej lokalnej społeczności, a także wszystkich Polaków. Dzisiaj moje oczekiwanie się spełniają i zaczynam nowy etap mojej działalności w samorządzie – mówi radny powiatowy Daniel Uszyński. – Jestem przekonany, że Wolni i Solidarni – partia, której jednym z filarów jest ogromny i nie kwestionowany autorytet Marszałka Seniora Sejmu RP pana Kornela Morawieckiego – przyciągnie do siebie ludzi ceniących wartości, które leżą u podstaw WiS i winny być podstawą naprawy państwa polskiego – dodaje.

Koło WiS zamierza swoją działalności prowadzić na terenie całego powiatu średzkiego.

– Mamy ambitne plany. Chcemy odpowiadać na potrzeby mieszkańców miasta i wszystkich miejscowości wiejskich w naszym powiecie. Wiemy, że te oczekiwania w zależności od miejsca zamieszkania są różne. Dlatego już na początku zrzeszamy przedstawicieli różnych środowisk. Jest wśród nas pierwszy starosta powiatu średzkiego Ferdynand Grabowiecki, obecny radny Daniel Uszyński (będą oni służyć doświadczeniem w samorządzie) i kilka nowych osób nie związanych z samorządem (dających świeże spojrzenie na sprawy) – mówi Józef Jurczak.

Założyciele koła zapraszają w swoje szeregi i do współpracy wszystkich, którym bliskie są ideały prezentowane przez Marszałka Kornela Morawieckiego i członków partii Wolni i Solidarni. Statut i program WiS dostępne są na stronie internetowej www.wolniisolidarni.pl, a wkrótce – w siedzibie koła w Środzie Śląskiej.

(mpr)