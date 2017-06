NAKRĘĆ SPOT FILMOWY – WYGRAJ NAGRODY

Wraz ze zbliżającymi się wakacjami rusza akcja informacyjno-edukacyjna "Kręci mnie bezpieczeństwo ... nad wodą". Jednym z jej elementów jest konkurs na spot filmowy. Nagrody czekają.

W ramach Kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji "Kręci mnie bezpieczeństwo" Komenda Główna Policji przygotowała akcję prewencyjno-informacyjną "Kręci mnie bezpieczeństwo ... nad wodą" skierowaną zarówno do dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.

- Głównym celem akcji jest propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków tonięć. Projekt realizowany jest na terenie całego kraju od czerwca do września 2017 r - informuje o inicjatywie st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śląskiej.

Jednym z elementów trwającej od czerwca do września 2017 roku akcji jest konkurs filmowy „Filmowy przewodnik” promujący bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą.

- W konkursie mogą wziąć udział zespoły do 5 osób w wieku do 18 lat. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 1 września 2017 r. 30-sekundowego spotu filmowego promującego bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą oraz wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna zespołu – wyjaśnia policjantka.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 15 września 2017 roku. Nagrody rzeczowe laureatom konkursu wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

Gotowe spoty filmowe należy przesłać na adres:

Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji,

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

z dopiskiem „Filmowy przeWODNIK”.

Szersze informacje na temat konkursu można uzyskać poprzez kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Regulamin i kartę zgłoszeniową konkursu można pobrać na stronie - www.policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału.

(isz), Fot. policja