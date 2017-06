„AKTYWNY DOLNY ŚLĄSK” - OD DZIŚ MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

Mieszkasz na Dolnym Śląsku i jesteś pełnoletni? Masz ciekawy pomysł na zorganizowanie sportowego bądź turystycznego wydarzenia? Nic prostszego!

Właśnie zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące drugiej edycji sportowo-turystycznego budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk” i można składać wnioski dotyczące pomysłów na wydarzenia czy imprezy. W sumie do dyspozycji jest 600 tys. zł.

Procedura zgłaszania wniosków jest bardzo prosta. Wystarczy, że wypełnisz formularz dostępny na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl w zakładce „złóż wniosek”. Pamiętaj – wniosek ma dotyczyć wydarzenia/imprezy o zasięgu regionalnym (zasięg szerszy niż powiatowy) z listą poparcia przynajmniej 50 mieszkańców województwa. Całkowity koszt nie może przekroczyć 40 tysięcy złotych.

− Tegoroczny budżet, tak samo jak poprzedni, będzie realizowany w całym województwie, a środki finansowe będą rozdzielane w 5 dolnośląskich subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim oraz we Wrocławiu. Na każdy okręg przeznaczymy 120 tysięcy złotych – wyjaśnia wicemarszałek Jerzy Michalak.

Całkowity budżet to 600 tys. zł. Pieniądze mogą być przeznaczone na realizację inicjatyw przyczyniających się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiego sportu i turystyki, z wyłączeniem zadań dotychczas dofinansowanych z budżetu województwa oraz projektów infrastrukturalnych. Mogą to być np.: imprezy turystyczne, lokalne zawody sportowe, zloty, rajdy, konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki, promocji regionu, promowania lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, oraz np. publikacje wydawnictw o charakterze turystycznym (tj. przewodniki, foldery, katalogi, informatory etc.).

− Nasz budżet obywatelski jest dodatkową formą budowania aktywności Dolnoślązaków. Dzięki temu programowi mieszkańcy naszego regionu sami mogą decydować o tym, jakie projekty będą finansowane. Zachęcam do składania wniosków – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Wnioski będzie można składać w terminie od 12 do 25.06.2017 r. Następnie od 26.06. do 7.07. odbędzie się weryfikacja zgłoszonych projektów, a głosować będzie można w terminie od 17 do 30.07. W sierpniu poznamy listę zwycięzców. Projekty będą realizowane od 1 października br. do końca marca 2018 r.

