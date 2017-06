POLICJA: SPRAWCĄ KOLIZJI 85-LETNI MĘŻCZYZNA

W sobotę przed południem w centrum Środy Ślaskiej doszło do kolizji. W wyniku zderzenia pojazdów, jedno z nich uderzyło w budynek Urzędu Miejskiego. Jedna osoba została poszkodowana.

Jak informowaliśmy w sobotę, 10 czerwca, w samym centrum miasta po godzinie 11 doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych.

- Kierujący samochodem marki VW Golf, 85-letni mężczyzna wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem marki VW Golf , który poruszał się od strony Wrocławia ul. Wrocławską do centrum – informuje o zdarzeniu st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie śląskiej.

W wyniku zderzenia pojazdów jeden z nich uderzył w budynek Urzędu Miejskiego w Środzie Śl. Na miejsce kolizji przybył zastęp straży pożarnej JRG Środa Śląska, a także Zespół Ratownictwa Medycznego i policja. Ponieważ auta znajdowały się częściowo na drodze, ruch kierowany przez straż pożarną, odbywał się wahadło.

- Z uwagi na to, iż 85-latek zaczął uskarżać się do dolegliwości, zostało wezwane pogotowie ratunkowe, które przewiozło mężczyznę do szpitala – dodaje policjantka.

Jak informuje policja - w związku ze zdarzeniem wobec sprawcy kolizji został skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

(isz), Fot. isz