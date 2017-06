DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PARKINGÓW W GMINIE MIĘKINIA

Jak już informowaliśmy, przy stacjach kolejowych w Miękini, Mrozowie, Brzezince Średzkiej i Księginicach powstaną 4 parkingi na 138 miejsc, w tym 9 dla osób niepełnosprawnych.

9 czerwca podpisano umowę pomiędzy Gminą Miękinia, a Zarządem Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie budowy.

Wartość dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wynosi 2 076 307 zł. Budowa parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formie oświetlenia i dojść do parkingów zgodnie z rozstrzygniętym przez Gminę Miękina przetargiem wyniesie łącznie prawie 2,9 mln zł, a prace wykonają firmy Budromos z Legnicy i Polskie Surowce Skalne z Katowic. Termin zakończenia prac zaplanowano na czerwiec przyszłego roku.



Celem głównym projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę parkingów Park&Ride w Miękini, Mrozowie, Brzezince Średzkiej i Księginicach w Gminie Miękinia oraz szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego, lepsza integracja gałęzi transportu, niższa emisja zanieczyszczeń powietrza poprzez redukcję emisji CO2, hałasu oraz niższe zatłoczenie w centrum Wrocławia; poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozładowanie ruchu na trasach dojazdowych do centrum Wrocławia; zmniejszenie potrzeb inwestycyjnych (drogowych i parkingowych) w centrum Wrocławia; podniesienie atrakcyjności terenów przyległych do parkingów P&R w Gminie Miękinia; ułatwienie mieszkańcom dostępu do obszarów aktywności gospodarczej oraz usług publicznych w Gminie Miękinia; wzmocnienie potencjału rozwojowego gminy/Aglomeracji Wrocławskiej poprzez inwestycję w infrastrukturę publiczną.



Szacuje się, że z wybudowanych obiektów korzystać będzie ponad 20 tys. aut, a roczny spadek emisji CO2 wyniesie 186,47 ton równoważnika CO2.

