TAJEMNICA FAŁSZYWYCH PIENIĘDZY W ŚRODZIE ŚL.

Skąd się wzięły fałszywe pieniądze w Środzie Śląskiej? Kto przyczepił je do wieży kościelnej? Kto odpowiada za porwanie Magdy – turystki, która wraz ze swoim kolegą przyjechała zobaczyć Środę Śląską?

Na te i inne pytania możemy znaleźć odpowiedzi czytając książkę Dariusza Rekosza „Tajemnica starej dzwonnicy” lub też oglądając przedstawienie przygotowane przez kółko teatralne średzkiego gimnazjum. To właśnie działające już od trzynastu lat koło teatralne prowadzone przez Marzenę Marcinkowską i Katarzynę Szybiak dziś i jutro prezentuje na scenie średzkiego Domu Kultury przedstawienie przygotowane w oparciu o lekturę szkolną autorstwa D. Rekosza. Podczas spektaklu, na widowi nie zabrało samego autora książki, który nie krył swojego zaskoczenia z faktu, że jego kryminał został przełożony na sztukę sceniczną.

- Faktycznie da się zrobić z kryminału, który napisałem z siedem lat temu. Będąc po raz pierwszy w Środzie Ślaskiej na spotkaniu autorskim w bibliotece miałem pół godziny na to, żeby przejść się po miasteczku. Tak mnie ono zachwyciło, tak mi się spodobało, że po przyjściu do biblioteki stwierdziłem, że o waszej miejscowości jakiś kryminał napisać muszę – opowiadał o powstaniu książki jej autor, Dariusz Rekosz. - Rok później przyjechałem do Środy Ślaskiej zupełnie prywatnie. Zabrałem ze sobą aparat fotograficzny, notes i długopis. Przeszedłem się miasteczkiem, wynotowałem różne, fajne miejsca, zrobiłem notatki i wróciłem do domu. Zjadłem kapuśniak i napisałem całą książkę. To niesamowite przeżycie. Niesamowite, że można prozę narracyjną zaadaptować do dramatu, który mogliśmy dziś zobaczyć – mówił autor.

Po miłych i ciepłych słowach skierowanych przez Dariusz Rekosza zarówno do dyrekcji, opiekunek koła, jak i samych aktorów, auror podarował średzkiemu gimnazjum pięć audioboków " Tajemnica starej dzwonnicy".

Sztuka powstała w kilka wieczorów

Tworzące zgrany duet, uzupełniające się nawzajem dwie nauczycielki i opiekunki koła, Marzena Marcinkowska i Katarzyna Szybiak, nie kryją swojej radości po udanym przedstawieniu. Jak same opowiadają, pomysł i zalążek sztuki powstał podczas ferii, a przygotowania do spektaklu trwały kilka miesięcy.

- W kilka wieczorów. Napisałyśmy scenariusz. Sięgnęłyśmy akurat po książkę D. Rekosza, ponieważ chciałyśmy zainteresować innych tym, co nasze, co najbardziej nam się podoba. To co jest o nas, o naszych ulicach, budynkach, które mijamy po drodze. I pomyślałyśmy sobie o tym, że jest to i pożyteczne, i dobre – mówi Marzena Marcinkowska.

- Chciałyśmy również zachęcić młodzież do przeczytania nieobowiązkowej lektury szkolnej, wiedząc, że po książki młodzież sięga coraz rzadziej. Pomyślałyśmy, że jeśli zobaczą spektakl, w którym nie wszystko zostało przekazane, zechcą sięgnąć i przeczytać książkę – dodaje Katarzyna Szybiak.

Jak opowiadają, zaproszenie Dariusza Rekosza na spektakl pojawiło się pod wpływem impulsu, a sama obecność autora na przedstawieniu zadziałała mobilizująco. Świetna gra aktorska uczniów, ciekawe podkłady muzyczne i wspaniałe dekoracje przygotowane przez opiekunki koła wraz z młodzieżą, sprawiły, że sztukę oglądało się z wielką przyjemnością. Dziś za aktorami dwa przedstawienia. Jutro kolejne dwa występy o godzinie 9:45 i 11.

- To kolejny spektakl po „Tajemniczym ogrodzie”, który powstał przy współpracy z Domem Kultury w Środzie Śląskiej, za co z całego serca dziękujemy dyrektorowi Grzegorzowi Ptaszyńskiemu, licząc na dalszą współpracę – mówią opiekunki koła.

Opiekunkom koła i młodym aktorom gratulujemy i dziękujemy za zaproszenie.

Przedstawienie przygotowali:

- Marta Gacek i Igor Jaskulski – (Magda i Radek),

- Natalia Ciszewska (babcia),

- Natalia Kowalska i Oliwia Winiarska (policja),

- Maja Matusik i Julia Sowa (łotry),

- Justyna Czarnecka (narratorka),

- Adrian Wagner (hydraulik, który okazał się być łotrem),

- Kamil Kawalec (taksówkarz),

- Urocze średniowieczne panny – Justyna Kawka, Wanessa Bednarek i Weronika Ciesielska

Iza Szczygieł, Fot. isz

Więcej zdjęć TUTAJ