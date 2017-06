ZA NAMI OSTATNIA KOLEJKA PIŁKARSKIEGO SEZONU 2016/2017

Jedni zakończyli sezon z przytupem, inni z niedosytem. Są i tacy, którzy pożegnali się z wyższą klasą. Odnotowano też awanse i niespodzianki... Jak wygląda obecnie sytuacja naszych drużyn?

Średzka Polonia w ostatnim swoim spotkaniu zmierzyła się w Żórawinie z miejscowym KS. Trener Mirosław Drączkowski po raz kolejny postawił na bardzo młody skład, lecz tym razem nie udało się niestety zgarnąć jakichkolwiek punktów.

Poloniści przegrali z gospodarzami 1-3, po słabej pierwszej połowie, w której przegrywali 0-2 i lepszej drugiej, kiedy bramkę strzelił Kuba Szatan. Ostatecznie Polonia Środa śląska uplasowała się na 5 miejscu w tabeli, co jest raczej niedosytem, niż satysfakcją.



W klasie A mistrzostwo ligi przypieczętował Mechanik Brzezina, który pokonał na własnym obiekcie uznawanego za głównego faworyta przed sezonem do awansu - Parasol Wrocław 5-3, pokazując tym zwycięstwem, że awans do klasy okręgowej jest jak najbardziej zasłużony.

Najniższe miejsce na podium należeć będzie do MKS Kostomłoty, dla którego był to bez wątpienia najlepszy sezon w historii klubu, a w ostatnim spotkaniu MKS "rozbił" na własnym boisku Czarnych Białkow 7-1.

Na spotkanie do Malczyc nie wstawiła się Kometa Krzelów i Odra, dzięki darmowym 3 punktom przeskoczyła w tabeli na 8 miejsce, inkasując na swoim koncie 35pkt.

Do udanych tego sezonu nie zalicza na pewno drużyna Zjednoczeni Szczepanów, która zakończyła zmagania dopiero na 11 miejscu zdobywając zaledwie 30pkt.

7 punktów zabrakło LKS Ciechów do strefy dającej utrzymanie. LKS po zdobyciu zaledwie 23pkt po jednorocznej przygodzie żegna się z klasą A.

W klasie B z przytupem sezon zakończył świeżo upieczony A-klasowicz Pogoń Miękinia, gromiąc na własnym boisku Tęczę Pisarzowice 11-0! Zespół przypieczętował tym samym awans do klasy A.

Niespodzianką zakończyło się spotkanie w Jastrzębcach, gdzie 3 ekipa sezonu - Pogoń Jastrzębce, wysoko uległa Odrze Słup przegrywając aż 2-7.

Po serii kilku porażek miłym akcentem sezon zakończył Orzeł Bukówek wygrywając w Lutyni z miejscowym Piastem 3-1.

Była to ostatnia kolejka rywalizacji sezonu 2016/2017. Teraz wszystkich czeka przerwa i za kilka tygodni większość klubów ruszy z przygotowaniami do kolejnego sezonu i realizowania celów...

Wyniki:

Żórawina - Polonia 3-1.

Kostomłoty - Białków 7-1.

Szczepanów - Academy 1-8.

Malczyce - Krzelów 3-0(wo).

Brzezina - Parasol 5-3.

Miękinia - Pisarzowice 11-0.

Jastrzębce - Słup 2-7.

Brzezina II - Lenartowice 1-3.

Lutynia - Bukówek 1-3.

(az) fot. Polonia Środa Śląska (mecz w Żórawinie)