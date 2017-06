MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY Z PICHOROWIC NIEPOKONANE

W rozegranych w sobotę w Pichorowicach Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych wśród seniorów niepokonani okazali się ochotnicy z Lusiny. Wśród młodzieżowych drużyn pożarniczych z kolei górowali gospodarze.

Pięć drużyn Florków, cztery drużyny młodzieżowe, w tym dwie dziewczęce i siedem drużyn seniorów wystartowało w sobotę, 24 czerwca, w Pichorowicach w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych o Puchar Wicestarosty Powiatu Średzkiego. W kilkugodzinnych zmaganiach przeprowadzono trzy konkurencje: tor przeszkód dla drużyn pożarniczych Florki, ćwiczenia bojowe, a także sztafetę 7x60m z przeszkodami pożarniczymi.

- Gratuluję zwycięzcom. Myślę jednak, że najważniejszy jest Wasz udział. Zaprezentowaliście się z bardzo dobrej strony, pokazaliście swoje umiejętności i możliwości sprzętu. Dziękuję za rywalizację w duchu sportowym – mówił po przeprowadzonych zawodach Komendant Powiatowy PSP w Środzie Śląskiej Marek Wawrejko.

Wszystkie konkurencje przeprowadzone w duchu sportowym były niezwykle emocjonujące nie tylko dla samych uczestników zmagań, ale i widzów, którzy licznie przybyli do Pichorowic, by wspierać ochotników. W trakcie ćwiczeń bojowych mogliśmy również zobaczyć motopompy używane na co dzień przez strażaków, w tym zabytkową już motopompę, z której do tej pory korzystają ochotnicy z Pichorowic. Śmiało można powiedzieć, że były to nie tylko bardzo emocjonujące, ale również zabawne i widowiskowe zawody sportowe. A biorące w nich udział Florki miały doskonałą zabawę. Tym bardziej, że każdy z uczestników dziecięcych zmagań otrzymał z rąk m.in. wójt gminy Udanin Teresy Olkiewicz pamiątkowe medale i drobne upominki. Wśród drużyn młodzieżowych trzy pierwsze miejsce przypadły MDP z OSP Pichorowice. W kategorii seniorów najlepsi okazali się ochotnicy z Lusiny.

- Wszystkim serdecznie gratuluję. To dla nas bardzo ważne, że jesteście tak licznie. OSP w gminie Udanin nigdy nie zawiodło i myślę, że nigdy nie zawiedzie – dziękowała ochotnikom za udział w zawodach wójt gminy, Teresa Olkiewicz.

I rzeczywiście. To na terenie gminy Udanin jest najwięcej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w całym powiecie. Energicznie i dynamicznie rozwijają się również drużny młodzieżowe i drużyny Florków, tworząc zaplecze dla drużyn seniorów.

Zwycięzcy i odznaczeni

Podczas uroczystości wręczono również odznakę Strażak wzorowy i odznaki za wysługę lat.

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymała:

- druhna Monika Piechowicz

Za wysługę 30 lat:

- druh Alfred Kieloch

Za wysługę 10 lat:

- druh Krzysztof kantor.

Wyniki zawodów:

Drużyny Florków:

1 miejsce:

- OSP Lusina,

- OSP Gościsław,

- OSP Ujazd Dolny,

- OSP Ujazd Górny

- OSP Pichorowice

Dziewczęta 12-15 lat

1 miejsce – OSP Lusina

Chłopcy 12-15 lat

1 miejsce – OSP Pichorowice

2 miejsce – OSP Ujazd Dolny

Dziewczęta 16-18 lat

1 miejsce - OSP Pichorowice

Chłopcy 16-18 lat

1 miejsce - OSP Pichorowice

Seniorzy

1 miejsce – OSP Lusina,

2 miejsce – OSP Udanin,

3 miejsce – OSP Pichorowice,

4 miejsce – OSP Ujazd Górny,

5 miejsce – OSP Jarosław,

6 miejsce – OSP Gościsław,

7 miejsce – OSP Ujazd Dolny.

Wszystkim zwycięzcom i uhonorowanym gratulujemy. Dziękujemy za zaproszenie.

Iza Szczygieł, Fot. isz

