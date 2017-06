„ZIELONE PRZEDSZKOLE” - TO BYŁA PRZYGODA!

Często wycieczka z dziećmi w wieku przedszkolnym kojarzy się z trudnościami, dużą ilością dokumentacji do wypełnienia, wyborem miejsca, myśleniem o bezpieczeństwie.

W wielu przypadkach wybiera się, więc najprostsze rozwiązania, jak wyjazdy do kina, teatru, ponieważ są to wyjazdy kilkugodzinne.

W przedszkolu w Szczepanowie panie opracowują co roku bogaty plan wyjazdów zaczynając od wycieczek do kina, teatru, muzeum po odwiedziny lokalnych jednostek tj. straż pożarna czy komenda policji. W tym roku jednak panie postanowiły, jako pierwsze z przedszkoli w naszej gminie zorganizować dla dzieci wyjazd kilkudniowy.

- Na tą wyprawę szykowałyśmy się już od września – mówi jedna z nauczycielek. – Wraz z panią dyrektor wybrałyśmy dogodną ofertę, i podczas pierwszego zebrania z rodzicami przedstawiłyśmy nasz pomysł. Rodzice byli bardzo zaskoczeni, jednak obiecali się zastanowić. I tak po rozmowach rodziców z dziećmi, Pań z rodzicami i rodziców z Paniami, gdy już wszyscy sobie porozmawiali okazało się, że nie jest to takie złe. Dostałyśmy zielone światło.

Na wyjazd zdecydowało się 18 dzieci 3- i 4-letnich chcących wypróbować jak smakuje samodzielność - pierwszy wyjazd bez rodziców. Pod opieką pań: Katarzyny Rząsy, Katarzyny Pałasiewicz i Aleksandry Szynal (19.06.2017 r.) wyposażone w walizki, małe plecaczki i maskotki, przedszkolaki wyruszyły w poszukiwaniu przygody do Srebrnej Góry.

Na miejscu na przedszkolaków czekali pracownicy ośrodka. Dzieci mogły zwiedzić obiekt, udać się do przydzielonych pokoi i chwilę odpocząć. Program wyjazdu był atrakcyjny. Po odpoczynku dzieci przywitał przewodnik - animator, pan Krzysztof Trzeszczoń, który swoją życzliwością zjednał sobie od samego początku przedszkolaków. Już w pierwszym dniu, po zakwaterowaniu dzieci wraz z paniami i przewodnikiem wyruszyły zdobyć Fort Wysoka Skała, gdzie uczyły się strzelać z łuku, poruszać na nartach biegowych i uczestniczyły w zajęciach budujących współpracę i wzajemne zaufanie.

Po powrocie przedszkolaki zjadły pyszną kolację i udały się na turniej mini golfa, który odbył się na specjalnie urządzonym torze w sali ośrodka. Była to dla dzieci wspaniała i emocjonująca zabawa, zakończona wręczeniem nagród dla najlepszych graczy.

W drugim dniu przedszkolaki po śniadaniu wybrały się do XVIII-wiecznej twierdzy, gdzie przewodnik poprowadził je po okrytych tajemnicą fortyfikacjach z czasów Fryderyka Wielkiego, pobudzając ich ciekawość i wyobraźnię. Pomimo tak zajmującej wyprawy, dzieci szybko nabrały sił i po południu całą grupą odwiedziły stadninę, gdzie uczestniczyły w nauce jazdy konnej.

- Na przedszkolakach największe wrażenie zrobiły koniki. Do tej pory dzieci najczęściej wspominają jak jeździły i pamiętają imiona wszystkich koni – mówi pani Kasia. Dużą atrakcją było również poszukiwanie na szlaku skarbu, który okazał się koszem pełnym pysznych cukierków. Oczywiście jak na przedszkolaków przystało-skarb rozdzielono po równo dla wszystkich.

Nie mogło też zabraknąć w programie pieszej wycieczki, podczas której dzieci uczyły się prawidłowego zachowania na szlaku, by nie ucierpiała leśna przyroda. Doświadczyły, że las, góry to źródło świeżego powietrza.

Wycieczka ta wzbogaciła wiedzę przedszkolaków oraz miała walory zdrowotne. Dzieci spędziły miło czas na świeżym, powietrzu w otoczeniu zachwycającej, malowniczej przyrody. Otaczająca przyroda i wspaniałe krajobrazy wzbudziły w dzieciach zachwyt. Możliwość bezpośredniego kontaktu z nią dostarczyła im wielu wspaniałych przeżyć i wzbudziła ogromną radość.

Dzieci zadawały mnóstwo pytań, szczególnie panu przewodnikowi, który towarzyszył grupie podczas całego pobytu cierpliwie wszystko tłumacząc i wyjaśniając. Frajdę sprawiły dzieciom wieczorne warsztaty lepienia z gliny. Wszyscy dołożyli starań, aby ich prace były starannie wykonane i ciekawe. I tak powstały wazoniki, zajączki, kosze z warzywami, pająki czy jeżyki. Ale zielone przedszkole to nie tylko wycieczki, zwiedzanie… w chwili wolnej odbyła się również – dyskoteka.

I najważniejsze – przez cały pobyt świeciło piękne słonko. W końcu po dniach rozłąki nadszedł czas, aby wrócić do stęsknionych rodziców. Każde dziecko z pobytu na zielonym przedszkolu przywiozło bagaż miłych wspomnień i pamiątek.

- Ten wyjazd okazał się, wspaniałym przeżyciem dla obu stron - mówią zgodnie nauczycielki. - Same nie możemy się nadziwić, że mamy tak rewelacyjnych rodziców, którzy zaufali nam i dali swoje skarby pod opiekę na całe dnie i noce. Jesteśmy też dumne z naszych podopiecznych, którzy jeszcze bardziej zintegrowali się ze sobą, pomagali sobie i wspierali się, okazując się dzielnymi poszukiwaczami przygody. Dla nas, jako nauczycielek ważne jest również to, iż dzieci już pytają o następną taką wycieczkę - To chyba najlepszy argument przemawiający za organizacją takich wyjazdów.

(kr) fot. kr