KOLEJNE ŚCIEŻKI ROWEROWE W POWIECIE ŚREDZKIM

Ponad 1 800 tys. zł dotacji otrzyma powiat na budowę ścieżek rowerowych na szlaku Ślężańskiej Drogi Św. Jakuba, na odcinkach Ciechów-Cesarzowice oraz Kostomłoty-Zabłoto.

Projekt powiatu zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej Obszaru interwencji Równiny Wrocławskiej. Jego wartość to 2 268 tys. zł, a przyznana dotacja – 1 867 tys. zł.

– To był pierwszy projekt złożony przeze mnie jako nowego kierownika wydziału Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu. Mam więc do niego trochę sentymentalny stosunek, ale przede wszystkim, co warto podkreślić, to ciekawy i dość innowacyjny projekt, bo poza budową ścieżek zakłada wiele dodatkowych działań takich jak stworzenie portalu na temat ścieżek rowerowych w powiecie, konferencję ekologiczną, czy też powstanie punktów serwisowania rowerów – mówi Marcin Brzeziński, kierownik wydziału RFP.

I tak będzie w rzeczywistości, bo poza budową 2,897 km ścieżek wzdłuż drogi powiatowej nr 2075D w projekcie ujęto: wykonanie portalu internetowego powiat-sredzki.rowerowy.pl, przygotowanie materiałów dotyczących edukacji ekologicznej takich jak tablice informacyjne i mapy, zakup dwóch samoobsługowych stacji serwisowych dla rowerów.

Zgodnie z harmonogramem prac, w lipcu zostanie ogłoszony przetarg na budowę ścieżki Kostomłoty-Zabłoto. Druga inwestycja rozpocznie się w przyszłym roku. Rozliczenie projektu powinno nastąpić do 30 września 2018 roku. Wcześniej odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu.

Planowane ścieżki poprawią bezpieczeństwo ruchu rowerowego i przyczynią się do uatrakcyjnienia infrastruktury turystycznej naszego powiatu. Pozwolą na skanalizowanie ruchu turystycznego, tak aby chronić obszary o niecodziennych walorach środowiska. Projekt wzmocni też wizerunek powiatu, jako atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i rekreacji. Partnerami przedsięwzięcia są gmina Środa Śląska (dofinansowanie w kwocie 112 500 zł) oraz gmina Kostomłoty (dofinansowanie - 59 500 zł) a także Lokalne Grupy Działania „Szlakiem Granitu” i „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Warto też przypomnieć, że trwa przebudowa drogi powiatowej Rakoszyce-Cesarzowice wraz z budową ścieżki rowerowej Rakoszyce-Kulin. Niebawem zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Kulin-Cesarzowice. Tak więc już niedługo będzie można mówić o sieci ścieżek w naszym powiecie.

