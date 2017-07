PRZYJECHALI PO ZWYCIĘSTWO I… WYGRALI!

Rzutami karnymi zakończył się finał II Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich o Puchar i Nagrodę Wicestarosty Powiatu Średzkiego. Lepsi w ich egzekwowaniu okazali się zawodnicy drużyny pn. OFS Technologie.

Turniej odbył się w sobotę na orliku w Malczycach. W sportowe szranki stanęło sześć drużyn. Runda eliminacyjna odbyła się w dwóch grupach. W pierwszym półfinale spotkali się OFS i Grot Mazurowice, wynik tego pojedynku to 7:3. W drugim półfinale Orzeł Pichorowice pokonał 5:2 Gamę Ujazd Górny. Mały finał to zacięta walka pomiędzy Mazurowicami a Ujazdem, zakończono zwycięstwem 4:3 tych pierwszych. Jeszcze więcej emocji dostarczył mecz finałowy. Szala zwycięstwa przechylała się raz na stronę Pichorowic raz na rzecz OFS. W meczu padło aż osiem bramek, a mimo to o jego wyniku musiały zadecydować rzuty karne. Lepsi w ich egzekwowaniu okazali się zawodnicy OFS.

– Przyjechaliśmy po zwycięstwo i wygraliśmy. Plan na dzisiaj zrealizowaliśmy więc w 100% – powiedział Irek Mazur, kierownik drużyny. Przyznał też, że zwycięska drużyna składa się głównie z pracowników zakładu OFS Technologie ze Szczepanowa i chętnie bierze udział w lokalnych turniejach, zarówno piłkarskich jak i siatkarskich.

Puchary i nagrody zwycięskim drużynom oraz zawodnikom wręczyli organizatorzy turnieju - wicestarosta powiatu Grzegorz Pierzchalski oraz sołtys Malczyc Beata Witowska. Tajemniczą nagrodą, o którą walczyły drużyny była 50-litrowa beczka piwa ufundowana przez wicestarostę.

– Nie wiem czy nagroda była dodatkowym motywatorem, ale i tak oglądaliśmy dzisiaj wiele emocjonujących pojedynków. Cieszę się, że dopisały drużyny, pogoda i humory. Udało się też uniknąć kontuzji. Liczę, że za rok znów się tutaj spotkamy – mówił wicestarosta Pierzchalski.

Za najlepszego zawodnika turnieju uznano Patryka Zielińskiego z Pichorowic. Wśród bramkarzy na wyróżnienie i nagrodę zasłużył Wojciech Boszak grający w barwach Gamy Ujazd Górny.

Jak zapewnili zwycięzcy nagrodą podzielą się ze wszystkimi pracownikami firmy.

Kolejność końcowa drużyn:

I - OFS Technologie

II - Orzeł Pichorowice

III - Grot Mazurowice

IV - Gama Ujazd Górny

V - Zajezdnia Malczyce

VI - Grom Udanin

(rfp) fot. rfp