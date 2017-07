TA DROGA TO KOSZMAR MIESZKAŃCÓW! (list do redakcji)

Jako mieszkaniec Środy Śląskiej chcę, zwrócić na problem dbania przez gminę o swoje drogi. Ostatnio przy ul. Fiołkowej były prowadzone prace przez firmę Tauron, która po zakończeniu swoich prac zostawiła drogę w opłakanym stanie.

Rozkopali 3/4 drogi na całej prawie długości, w między czasie przejeżdżał ciężki sprzęt, który uszkodził nawierzchnię i powstały rowy i doły. Po zakończeniu prac pracownicy pograbili wzdłuż posesji mieszkańców, a droga została w takim stanie jak na zdjęciu.

Po opadach z domów nie można wyjść na drogę, nie można rowerem przejechać, a nawet bezpiecznie samochodem. Telefony do gminy od mieszkańców nic nie skutkują, a przecież to zarządcy jest interes, aby drogę przywrócić do stanu przed robotami Taurona.

Droga i tak była utwardzana tłuczniem z kieszeni mieszkańców, bo gmina nic się nie dorzuciła. Może ten artykuł otworzy oczy Burmistrzowi, że jednymi inwestycjami się chwali, a zapomina o innych, w jakich warunkach muszą funkcjonować. Przypomnę, że są wakacje, a pozbawili dzieci drogi do jazdy na rowerach!

Prywatna osoba musi przywrócić drogę do stan poprzedniego po każdych pracach, a Tauron to nie ma takiego obowiązku w stosunku do gminy i mieszkańców!?

Mieszkaniec



(wszelkie dane do wiadomości redakcji, pisownia oryginalna)

Od redakcji. Dziękujemy za list. Wszelkie Państwa uwagi są bardzo cenne, zarówno dla nas, jak i osób odpowiedzialnych za to, co się dzieje w mieście. Postaramy się, aby i ten problem nie pozostał bez odpowiedzi.