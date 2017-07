W TURNIEJU W UDANINIE ZWYCIĘŻYŁA DRUŻYNA Z JAWORA

Osiem drużyn wzięło udział w IV Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Udanin. Najlepszym bramkarzem zawodów okrzyknięto Michała Mężyka. Najlepszym zawodnikiem Damian Tymcik.

8 lipca na Orliku w Udaninie już po raz czwarty drużyny piłki nożnej wzięły dział w Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Udanin. Sportowe zmagania rozpoczęła wójt gminy, Teresa Olkiewicz.

- Zawodnicy nie szczędzili tego dnia zdrowia i serca do walki, co zaowocowało że w 16-stu rozegranych meczach, zdobyli łącznie 64 bramek. Poziom poszczególnych drużyn i piłkarzy był zróżnicowany. Mimo to mecze miały w większości zacięty i emocjonujący przebieg, dostarczając licznie zgromadzonej tego dnia kibicom, wielu wrażeń i dobrego widowiska – informują o zawodach pracownicy urzędu gminy.

Ostatecznie sportowe zmagania wygrała drużyna Jawora zdobywając Puchar Puchar Wójta Gminy Udanin. Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Jaworzyny Śląskiej. Trzecie miejsce przypadło zawodnikom z miejscowości Różana. Każda drużyna otrzymała pamiątkowe dyplomy. Podczas turnieju uhonorowano również najlepszego bramkarza i piłkarza. Najlepszym bramkarzem zawodów okrzyknięto Michała Mężyka. Najlepszym zawodnikiem został z kolei Damian Tymcik. Uwieńczeniem IV turnieju było wspólne biesiadowanie przy girllu.

Klasyfikacja turnieju:

- I miejsce Jawor,

- II miejsce Jaworzyna Śl.,



- III miejsce Różana,



- IV miejsce Ujazd Górny,



- V miejsce Błonie,



- VI miejsce Gościsław,



- VII miejsce Juniorzy Udanin,



- VIII miejsce Konary.

(red), Fot. UG Udanin