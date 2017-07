ZGŁOSIŁ, ŻE PALI SIĘ INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W czwartek, 13 lipca do straży pożarnej w Środzie Śląskiej wpłynęło zgłoszenie o pożarze instalacji elektrycznej w jednym z mieszkań w Środzie Śląskiej. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej.

W czwartek po godzinie 5 rano do Stanowiska Kierowania KS PSP w Środzie Śląskiej wpłynęło zgłoszenie, że w jednym z mieszkań przy ulicy Daszyńskiego w Środzie Śląskiej doszło do pożaru instalacji elektrycznej. Z informacji wynikało również, że wszyscy lokatorzy opuścili budynek i stoją na zewnątrz.

- Na miejsce zdarzenia zadysponowaliśmy trzy zastępy straży pożarnej JRG Środa Śląska – mówi Dariusz Domaradzki, oficer prasowy KP PSP w Środzie Śl. - Po przyjeździe jednostek nie ustalono pożaru tablicy rozdzielczej. Osoby zamieszkujące budynek nie potwierdziły zgłoszenia – dodaje.

Jak ustalono, osoba zgłaszająca nie była znana mieszkańcom kamienicy, w której miało dojść do pożaru. Jakiś czas później do KP straży pożarnej zgłosił się mężczyzna, w którego mieszkaniu miało dojść do pożaru. Jak twierdził, najprawdopodobniej ktoś zrobił mu kawał.

- W ciągu roku do KP PSP w Środzie Śląskiej wpływa kilkanaście alarmów zgłaszanych w dobrzej wierze, które okazują się fałszywe. Złośliwych, takich jak ten dotyczący ulicy Daszyńskiego, trafia do nas znikoma ilość – dodaje strażak.

Jednocześnie apelujemy o powstrzymanie się od zgłaszania złośliwych alarmów. Być może w tym samym momencie, jednostki wysłane do fałszywego, złośliwego alarmu, są potrzebne w miejscu, w którym faktycznie ta pomoc jest niezbędna. A w przypadku wypadków, do których tak często dochodzi na terenie powiatu średzkiego, liczą się pierwsze minuty od zdarzenia.

(isz), Fot. isz (zdj. ilustracyjne)