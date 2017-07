WNIOSKI NA "500+" MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 SIERPNIA

Rządowy program "Rodzina 500+" funkcjonuje już od ponad roku. Od 1 sierpnia br. będzie można składać wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres.

Zgodnie ze stanem na dzień 13.07.2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śl.:

- przyjęto łącznie 1628 wniosków na świadczenie wychowawcze,

- wydano 1619 decyzji,

- wypłacono na dzień 30.06.2017 r. 24896 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 12.406.992 zł

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r. W ramach rządowego Programu "Rodzina 500+", prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.).

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze dotyczy pierwszego lub jedynego dziecka (z uwagi na fakt, że obowiązuje w takim wypadku kryterium dochodowe, które wynosi 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności) należy dołączyć do wniosku dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny za 2016 rok, w tym odpowiednio:

- zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

- oświadczenia o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym -jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego dla osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

- zaświadczenie właściwego organu gminy , nakaz płatniczy oraz oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni-jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

- dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego będzie udostępniał podmiot realizujący świadczenia wychowawcze, tj. samorząd gminy. Wzór wniosku jest określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Jest dostępny też na stronie ministerstwa. W przypadku, gdy wniosek będzie wysyłany elektronicznie, wnioskujący będzie miał możliwość również załączenia załączników w formie elektronicznej.

Wniosek na drugie i kolejne dziecko nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów dochodowych.

W zależności od okoliczności indywidualnej sprawy, gmina ma prawo zażądać udokumentowania innych, istotnych dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego, okoliczności.

Informacji na temat programu "Rodzina 500+" w gminie Środa Śląska udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

(um)