OSZUST INTERNETOWY WPADŁ W RĘCE POLICJI

Do zdarzenia doszło na początku roku, kiedy to mieszkaniec gminy Środa Śląska, za pośrednictwem portalu internetowego, wystawił do sprzedaży konsolę do gier oraz pięć gier o łącznej wartości ponad 1200 zł.

Po otrzymaniu informacji od kupującego o dokonaniu stosownego przelewu, średzianin przesłał towar na wskazany adres. Jednak pieniądze nie wpłynęły na jego konto, a kontakt z "kupującym" nagle się urwał się.

- W toku prowadzonych czynności średzcy policjanci ustalili sprawcę oszustwa, którym okazał się 19-letni mieszkaniec Przemyśla. Mężczyzna skradzione mienie zastawił w jednym z miejscowych komisów - informuje st. asp. Marta Stefanowska, rzecznik prasowy KPP w Środzie Śl. - Funkcjonariusze udowodnili mu popełnienie dwóch czynów, na szkodę mieszkańca Środy Śl., a także właściciela komisu, którego również wprowadził w błąd.

Sprawa zakończyła się pozytywnie dla mieszkańca naszego miasta. Policjanci odzyskali przedmioty, które przesłał nieuczciwemu nabywcy. Jak się okazało 19-lwtek z Przemyśla był wcześniej karany za inne przestępstwa - teraz postawiono mu zarzut oszustwa.

- Przestępstwo doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności - przypomina policjantka.

(red) fot. policja