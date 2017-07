POŻAR PRZY MYJNI NA STACJI ORLEN – RAPORT STRAŻY POŻARNEJ

W ciągu ostatnich kilkunastu dnia strażacy z terenu powiatu średzkiego interweniowali w sprawie gniazd os i szerszeni zlokalizowanych najczęściej przy budynkach mieszkalnych. Równie często strażacy mają do czynienia z pożarami ścierniska i bel sprasowanej słomy. W jakich akcjach brali udział?

Pies na parapecie

10 lipca po godzinie 9 rano do Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śl. wpłynęło zgłoszenie dotyczące psa znajdującego się na parapecie jednego z domów w Miękini. Jak ustalono pies wszedł na parapet, doszedł do jego końca i nie potrafił zejść.

- Na miejsce dysponowano dwa zastępy straży pożarnej – OSP Miękinia i JRG Środa Śląska. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia naszych zastępów okazało się, że w międzyczasie właścicielowi udało się samodzielnie zdjąć psa z parapetu – informuje Dariusz Domaradzki, oficer prasowy KP PSP w Środzie Śl.

Szerszenie w budynku mieszkalnym

O gnieździe szerszeni znajdującym się przy jednym z budynków mieszkalnych w Miękini straż pożarna została poinformowana 11 lipca po godzinie 20. Na miejsce zadysponowano OSP Miękinia.

- Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a także spryskaniu gniazda środkiem owadobójczym, a następnie wykonaniu otworu w podbitce i przez otwór podaniu preparatu również do środka. Zaślepiono wlot do gniazda – informują o akcji strażacy.

Osy nad wejściem do budynku

Do kolejnej interwencji w związku z obecnością owadów w budynku mieszkalnym doszło 10 lipca po godzinie 16 w Kostomłotach przy ulicy Wrocławskiej. W tym przypadku, jak wynikało ze zgłoszenia, nad wejściem do budynku mieszkalnego znajduje się gniazdo os.

Działania ochotników z OSP Kostomłoty polegały na osunięciu gniazda do worka, a następnie wywiezieniu go pobliskiego lasu.

Wisząca gałąź zagrażała dzieciom

W Radakowicach wisząca nad placem zabaw nadłamana gałąź stwarzała zagrożenie dla bawiących się w tym miejscu dzieci. Strażacy z OSP Lutynia zabezpieczyli teren zdarzenia i przy pomocy drabiny podnośnej i piły spalinowej usunęli gałąź.

Pożar ścierniska w Bukówku

12 lipca, po godzinie 17 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śląskiej wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru ścierniska na wysokości miejscowości Bukówek. Po przyjeździe na miejsce dwóch zastępów OSP Bukówek, ustalono, że pali się ściernisko przy drodze o szerokości 20m.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu wody na palące się ściernisko, jak również na dogaszeniu pojedynczych zarzewi ognia – informują strażacy.

W wyniku pożaru spaleniu uległo 04 ha ścierniska.

Pożar śmieci na stacji Orlen w Środzie Śl.

15 lipca przed godziną 20 na stacji paliw Orlen w Środzie Śląskiej doszło do pożaru śmieci przy myjni. Na miejsce zadysponowano zastęp JRG Środa Śl. Działania straży polegały standardowo na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, jak również na podaniu prądu wody na palące się śmieci.

Gniazdo os na strychu

15 lipca strażacy ponownie interweniowali w związku z gniazdem os obecnych na strychu jednego z domów w Ogrodnicy. Działania strażaków z JRG Środa Śl. polegały na usunięciu gniazda os do worka, a następnie wywiezieniu go do pobliskiego lasu.

(isz), Fot. zdj. ilustracyjne