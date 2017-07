ORATORIUM - MIEJSCE PRZYJAZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W salezjańskim Oratorium Jana Bosko przy Kościele pw. św. Andrzeja w Środzie Śląskiej dzieci i młodzież mają swoje miejsce. Jak mówi ks. Mikołaj Wyczałek SDB opiekujący się placówką, panuje tu prawdziwie rodzinna atmosfera.

Od lat przy parafii działa Oratorium. Przez kilka lat pod opieką i ze wsparciem ks. Tomasza. Od roku pod opieką ks. Mikołaja. Dzięki oddaniu i wytrwałości księdza i kilkunastu wolontariuszy, w placówce wiele się dzieje, a każde dziecko zarówno te młodsze, jak i starsze znajdzie coś dla siebie.

Warsztaty tematyczne i korepetycje

W Oratorium czynnym od godziny 15 do 19 w ciągu roku szkolnego odbywają się zarówno warsztaty tematyczne, jak i korepetycje z wielu przedmiotów. Zajęcia kulinarne, warsztaty plastyczne, a także zajęcia gier planszowych i logicznych czy warsztaty teatralne prowadzone przez Arteum – Akademia Rozwoju, dają szansę dzieciom na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań.

- Pierwsze spotkania teatralne odbyły się już na półkoloniach. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni i mamy nadzieję na dalszą współpracę – opowiada ks. Mikołaj.

Wiele dzieci uczęszczających do placówki, w ciągu roku szkolnego odrabia lekcje pod okiem wolontariuszy. Dla tych, którzy mają problemy z nauką lub chcą poszerzyć swoją wiedzę, w Oratorium prowadzone są zajęcia dokształcające z wielu przedmiotów. Co ważne, dzięki pomocy wolontariuszy i osób związanych z placówką, pomoc jest całkowicie bezpłatna.

- Jeśli będą zgłaszały się do nas dzieci zainteresowane dodatkowymi zajęciami, możemy prowadzić je z takich przedmiotów, jak: zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego, matematyki, j. polskiego (poziom wczesnoszkolny), nauczania wczesnoszkolnego, historii, WOS-u i chemii – wylicza ks. Mikołaj.

Jak podkreśla duchowny, to bardzo ważne, aby w Oratorium dzieci uczyły się właściwych zachowań, czuły się bezpiecznie. Stąd śmiało można powiedzieć, że panuje tu prawdziwie rodzinna atmosfera. Oratorium to również miejsce, które stwarza rodzicom przestrzeń, w której będą mogli spędzić czas ze swoimi dziećmi np. przy grach planszowych.

Pytanie tylko czy ktoś będzie chciał z niej skorzystać?

Siłowania dla młodzieży

Przy Oratorium od lat działa z powodzeniem sekcja sportowa. Od początku pobytu w Środzie Śląskiej ks. Mikołaj zabiegał o powstanie siłowni dostępnej między innymi dla zawodników drużyn piłkarskich. Dzięki wsparciu, pozyskanym dotacjom i wytrwałości, w trakcie roku szkolnego w placówce wyodrębniono siłownię.

- Pomieszczenie powstało w ramach projektu sportowego. Część środków już posiadamy, część pozyskaliśmy z dofinansowania. Warto w to miejsce inwestować, tak by przez lata służyło dzieciom i młodzieży odwiedzającym Oratorium – wyjaśnia ks. Mikołaj.

Charakter, wolę walki i umiejętności piłkarskie zarówno ci najmłodsi, jak i starsi zawodnicy, ćwiczą pod okiem trenerów drużyn sportowych Oratorium – Maćka Kogutka, Agnieszki Kogutek i Ewy Sikory. Przez cały rok młodzi piłkarze szlifują swoje umiejętności, uczestniczą w wielu zawodach sportowych i turniejach rozgrywanych zarówno na Dolnym Śląsku, jak i poza granicami naszego województwa.

Uwieńczeniem sezonu piłkarskiego jest corocznie wspólna biesiada na boisku w Ogrodnicy, gdzie przy wspólnej, sportowej zabawie spotykają się zarówno zawodnicy, ich rodzice, jak i trenerzy.

Bale, półkolonie, kolonie

Jednak działalność osób tworzących i wspierających Oratorium nie ogranicza się jedynie do zajęć prowadzonych na miejscu. To również różne formy aktywnego spędzenia czasu proponowane dzieciakom i młodzieży. Półkolonie, zimowiska, kolonie czy bale.

Po raz pierwszy w zeszłym roku w Oratorium odbył się, będący alternatywą dla Halloween’owych zabaw, Bal Wszystkich Świętych, gromadząc kilkadziesiąt przebranych młodych mieszkańców gminy Środa Śląska. Z kolei organizowane co roku półkolonie w okresie ferii zimowych i wakacji, to propozycje skierowane do rodziców pracujących. Zawsze w domowej, aktywnej formie.

Na uwagę zasługuje również pierwszy w historii Kościoła Św. Andrzeja Grób Pański, do którego można było wejść. Stworzony przez ks. Mikołaja i grupę młodzieży, grób mogli odwiedzać podczas tegorocznych świąt wielkanocnych wierni.

- Idea była taka, żeby każdy wierny mógł wejść do grobu Pana i tam choć przez chwilę się pomodlić. Bez pomocy młodzieży i przyjaciół nic by nie wyszło – opowiada o przedsięwzięciu ks. Mikołaj. - Sam pomysł jest stary, bo podobny grób już tworzyłem z młodzieżą pięć lat temu w Lubinie, podczas moich praktyk, czyli asystencji. I pomyślałem, że warto ten zamysł przenieść również do nas, do Środy Śląskiej – dodaje.

Plany na przyszłość

Zapytany o plany na przyszłość, ks. Mikołaj nie kryje, że jest ich wiele. Podczas rozmowy nie sposób nie odnieść wrażenia, że aktywny, optymistycznie nastawiony duchowny ma głowę pełną pomysłów, które z pewnością zrealizuje. A dzieci i młodzież zyskają jeszcze wiele dzięki zaangażowaniu wolontariuszy.

- Chciałbym, abyśmy razem z naszymi dziećmi uczestniczyli w wycieczkach, podczas których będziemy poznawać nasz region. Niedawno byliśmy z młodzieżą w Zamku Książ. W październiku planujemy kolejną wyprawę - mówi ks. Mikołaj. - Rzeczy do zrobienia jest moc. Chcielibyśmy zrobić porządek z boiskiem i placem zabaw, z którego korzystają nasze dzieci, a który nie ukrywajmy jest już do wymiany. Chcielibyśmy, aby było bezpiecznie i przyjemnie. Jednak na zagospodarowanie terenu, na przygotowanie boiska wielofunkcyjnego, z którego będzie mogła korzystać sekcja sportowa, a także dzieci i młodzież z okolicy, potrzebujemy sporych środków - podkreśla duchowny.

Miejmy nadzieję, że z czasem kierownikowi Oratorium powiedzie się realizacja kolejnych planów i pomysłów. Tymczasem trwają półkolonie i kolonie organizowane przez Oratorium.

(mw) fot. isz