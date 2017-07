CHODNIK PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ POZOSTAJE BEZ ZMIAN

Kilka dni temu na łamach naszego portalu pisaliśmy o wąskim chodniku przy ulicy Spółdzielczej. W tej sprawie zwrócił się nas czytelnik.

- Witam, chciałbym opisać pewną sytuację. W ostatnim czasie został poprawiony chodnik przy ulicy Spółdzielczej prowadzącej do osiedla, które się tam mieści. Chciałbym nadmienić, że układanie na nowo chodnika, który nie nadaje się do użytku jest bez sensu - napisał do nas Czytelnik. - Nie można przejechać wózkiem z dzieckiem, gdy działkowcy pozostawiają rowery oparte o płot. Czy nie lepiej było poszerzyć ten chodnik? W obecnej chwili trzeba poruszać się po drodze, co stwarza duże zagrożenie podczas intensywności ruchu. Nawet podczas spacerów, gdy chodnik jest wolny jest za mało miejsca. Wózek się dobrze nie mieści. Czy możecie to opisać? – pytał.

W sprawie chodnika kilka dni temu zwróciliśmy się do Urzędu Miasta w Środzie Śląskiej. Dziś otrzymaliśmy odpowiedź.

- Prace prowadzone w ostatnim czasie na wybudowanym kilkanaście lat temu chodniku przy ul. Spółdzielczej nie były zlecone przez gminę Środa Śląska. Zleciła je firma Tauron w ramach tworzenia nowej sieci. W związku z tym, że firma musiała rozebrać chodnik, żeby wykonać inwestycję, to następnie zobowiązana była odtworzyć kostkę. Były to więc jedynie prace przy sieci energetycznej - wyjaśnia Jarosław Senator, zastępca kierownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.

Na pytanie o to, czy w najbliższym czasie urząd planuje poszerzenie chodnika tak, by był funkcjonalny dla mieszkańców, odpowiedziano nam, że takie wnioski i prośby nie zostały zgłoszone do tej pory. Jak podkreśla urzędnik miasta, jeśli mieszkańcy widzą miejsca niefunkcjonalne, które należałoby usprawnić i poprawić, taki fakt należy zgłosić do radnego danego okręgu.

(isz), Fot. Czytelnik