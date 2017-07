POMIMO REANIMACJI KOBIETA ZMARŁA (zdjęcia czytelnika)

- Witam, dzisiaj ok. godz. 17.00, w Udaninie doszło do śmierci jednej z mieszkanek. Wracając ze sklepu rowerem do domu zasłabła i upadła. Niestety, mimo szybkiej reanimacji nie odzyskała przytomności i zmarła.

W akcji brał\a udział straż pożarna, pogotowie, helikopter pogotowia oraz policja - napisał do nas wczoraj wieczorem czytelnik.

Od redakcji To smutne wydarzenie opisaliśmy wcześniej TUTAJ. Czytelnikowi dziękujemy za zdjęcia.

(red)