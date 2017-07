SYNOPTYK OSTRZEGA PRZED UPAŁAMI I BURZAMI

Jak informuje dyżurny synoptyk Biura Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu od jutra do czwartku na terenie Dolnego Śląska obowiązywać będzie drugi stopień zagrożenia upałami. W ciągu najbliższych dni temperatura może sięgać nawet 35°C.

Od godziny 13 w niedzielę (30 lipca) do czwartku (3 sierpnia) do godziny 18 obowiązywać będzie drugi stopień zagrożenia upałami. Według informacji przekazanych przez wrocławskie biuro prognoz meteorologicznych, w ciągu najbliższych dni temperatura może sięgać nawet 35°C.

- Prognozuje się temperaturę maksymalną: w niedzielę od 29°C do 32°C, w poniedziałek od 28°C do 31°C, we wtorek od 32°C do 35°C, w środę i czwartek od 28°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C - czytamy w ostrzeżeniu.

Jak informuje Instytut Meteorologii - przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie przed burzami

Jednocześnie synoptyk Biura Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu informuje o pierwszym stopniu zagrożenia burzami obowiązującym od godziny 7:30 w niedzielę do godziny 7:30 w poniedziałek (31 lipca).

- W nocy miejscami, głównie na zachodzie regionu, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h – czytamy w ostrzeżeniu.

(red), Fot. mpr